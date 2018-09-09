«Да Драгун зверь вообще какой-то!» 9.09.2018, 11:18

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Фото: Getty Images

Минск увидел сборную впервые за шесть лет.

Она не подвела, а хавбек БАТЭ всех впечатлил, пишет tribuna.com.

– А вы знаете, это наше место! – парень с девушкой склонились над сидящим журналистом, показывая свои билеты. Коллега слегка опешил от такого заявления – дело то происходит в ложе прессы. Однако билеты действительно оказались на эти места. Пришлось пересаживаться.

Подобных историй на игре против Сан-Марино было много. Одного заезжего журналиста сгоняли с места как минимум трижды. Он удивлялся, но дисциплинированно искал другую дислокацию. Кстати, по словам переводчика, работавшего с санмаринцами на стадионе, в стране всего один спортивный журналист. И он очень дружен с главным тренером команды.

Билетный казус случился из-за того, что в федерации ошиблись и «выбросили» в продажу не нижние ряды ложи прессы (как планировали), а верхние. В итоге смотреть футбол пришлось вот в такой обстановке.

«Манипуляции» с билетами не помогли АБФФ собрать на сборной аншлаг. Но 13634 зрителя – тоже приличная цифра. Игорь Стасевич считает, что даже очень.

– С учетом того, что мы играли с Сан-Марино, это много, – говорит полузащитник. – И люди пришли на нас. За это им спасибо.

6 лет назад, когда сборная играла против Грузии последний матч на старом «Динамо», людей собралось чуть больше – 15 300.

Сборная возвращается на «Динамо». Шесть лет назад она ушла с победой

И тогда, и сейчас за сборную забил Станислав Драгун. Однако этот факт мало его трогает.

– Это ничего не значит, – признается хавбек. – Я о том матче даже не вспоминал. Только перед игрой в программке прочитал.

***

Собравшиеся на трибунах болельщики неплохо поддерживали сборную. Они постоянно генерировали шум, аплодировали удачным действиям и радовались голам. Но до волны, которая означает, что прям вообще все очень круто, дело не дошло.

– Болельщиков было слышно, – делится впечатлением о поддержке Ренан Брессан. – Тем более мы хорошо играли, что способствовало отличной атмосфере. Фан-сектор? Он хоть и далеко, но ребят было слышно.

Не забыли минчане искупать в овациях гостей. Случилось это на 85 минуте, когда санмаринцы впервые в матче пробили в створ ворот Сергея Черника. Ребята из маленькой страны редко тревожили нашего голкипера. Их первый удар по воротам состоялся на 39 минуте. Приход с мячом в нашу штрафную – чуть раньше. И еще одна ремарка, говорящая об уровне соперника. Удалось насчитать всего пару атак, в которой гости сделали больше пяти передач. Так все соки из белорусов не выжать.

– Все равно все скажут, что они слабые, а не мы сыграли хорошо, – отмечает Драгун. – Вообще же мы сделали то, что должны были. И хорошо, что без всяких форс-мажоров.

– Сан-Марино, конечно, не самый сильный соперник, но и мы хорошо играли, – вторит партнеру Брессан. – Да и не каждая сборная им 5 забивает, а мы смогли. Кроме того, забить не дали. Хотя год назад от Сан-Марино пропустил Азербайджан.

***

– Хто не скача, той маскаль! – неслось со стороны фан-сектора. Ребята из Б-12 вернулись на стадион после небольшого перерыва и развлекались на полную катушку. Пели нрмовские «Тры чарапахі» и народную «Купалінку». Кричали «Жыве Беларусь!» и пытались организовать перекличку (не вышло). А во время «скачек» один из фанатов зажег файер.

Смотрелось красиво. Правда, милиционерам не понравилось. Говорят, сперва они пытались вывести зажигателя с сектора (фанаты отстояли), а затем около 15 минут не выпускали никого со стадиона.

Не в восторге от фанатской инициативы были и в федерации. Как только на секторе задымило, туда заспешил Александр Черник, отвечающий в АБФФ за безопасность на стадионе. Чиновник общался с фанатами несколько минут.

– Накажут ребят? – вылавливаю Черника после матча.

– За что?

– За файер.

– Милиция будет разбираться.

Наверняка прилетит и федерации. Скорее всего, ждут АБФФ какие-то санкции от УЕФА.

***

Микст-зона после матча кипит. Больше других суетится одна женщина. Она что-то втолковывает работнику федерации Сергею Витушко.

– Не волнуйтесь. Все нормально. Сейчас по 150 и все, – успокаивает Сергей Дмитриевич.

Обстановка слегка разряжается.

– Мне очень нужно в раздевалку. Мне Корзун майку обещал, – обращается к стюарду подросток. Один предприимчивый мужчина провел нескольких пацанов в микст-зону. Когда он узнает, что в раздевалку не пускают, и футболистов надо ждать, то предлагает пацанам альтернативу – шаурму. Парни сперва соглашаются и двигают к лестнице, но затем все-таки возвращаются.

Пока основной состав заминался, запасные разъезжались по домам. Футболисты скоренько проходили через микст-зону и двигали к автобусу. И лишь Юрий Кендыш не спешил. Полузащитник молдавского «Шерифа» дважды возвращался в раздевалку.

– Видимо, хочет, чтобы у него про Молдову расспросили, – пошутил кто-то из коллег. Но никто не поинтересовался. А вот Брессана обступили все.

– Ты впервые сыграл на новом «Динамо». Какие впечатления?

– Мне понравилось. Хороший стадион. Неплохо сделан, и удачный для нас. По крайней мере, пока.

– Лучше старого?

– Да. Более современный. Правда, поле пока еще не готово. Но играть можно.

Высказался про газон и Драгун.

– Стадион очень хороший и красивый, но по покрытию есть вопросы. Оно очень жесткое, но в то же время очень скользкое. Тяжело подобрать обувь.

Дотянет ли газон на стадионе «Динамо» до конца сезона – вопрос. После его нужно менять, но делать этого не будут

Что до пацанов, ожидавших Корзуна, то их ждало разочарование – хавбек «Динамо» майку не вынес. Тогда они решили непременно заполучить хоть какой-то трофей.

– Дайте свои носки, – просьба ставит Сергея Политевича в тупик.

– А я в чем пойду?

– А мы поменяемся.

Защитник «Кайрата» непреклонен и мальчишкам удается заполучить лишь совместное фото.

***

Кулак Драгуна рассекает воздух, а сам футболист выкрикивает нецензурные слова. Только что он забил Сан-Марино, загубив перед этим парочку верняков. То вратарь здорово сыграет, то мяч в штангу попадет. С каждым промахом полузащитник заводился и, когда увидел мяч в сетке, дал волю эмоциям.

– Была небольшая злость, – поясняет поведение Драгун. – Мяч не шел в ворота. Поэтому когда забил, с чувством выполненного долга сделал это.

Борисовчанин провел очень хороший матч. С первых минут он активно участвовал в атаках. Причем не только разгонял их, но и завершал. Этому способствовала позиция игрока на поле – Станислав действовал непривычно высоко. Порой он оказывался на одной линии с нападающим, оставляя за спиной более атакующего Брессана.

– Мне сказали быть перед оборонительной линией соперника, чтобы создавать плотность, создавать возможность фланговой игры, врываться в штрафную, – рассказывает о своем задании на матч автор дубля.

План Криушенко сработал. Что делать с Драгуном гости не понимали.

Беларусь забила Сан-Марино пять – Драгун продолжает уничтожать головой

***

Радостные болельщики расходились по домам. Люди обсуждали самую крупную победу в официальных матчах в истории и главного героя встречи.

– Ну, как тебе Драгун?

– Да он зверь вообще какой-то!