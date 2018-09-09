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В Минск прибыл новый посол РФ Михаил Бабич

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  • 9.09.2018, 11:33
  • 1,403
Михаил Бабич

Случай Бабича уникальный, поскольку он совмещает должность посла с членством в Совете безопасности России.

Новый посол России Михаил Бабич прибыл в Минск 8 сентября, сообщает nn.by.

Он успел получить прозвище «генерал-губернатор». До назначения в Беларусь занимал должность полномочного представителя президента России в Поволжском федеральном округе, а еще раньше работал премьером Чечни, после взятия республики под контроль в результате Второй чеченской войны. Случай Бабича уникальный, поскольку он, посол в другой стране, остается членом Совета безопасности России.

Ранее Бабича пытались назначить послом в Украину, но Киев отказался принять его как выходца из спецслужб.

Некоторые эксперты призывали Лукашенко отказать Бабичу в агремане, но диктатор не пошел на такой шаг.


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