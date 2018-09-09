На грани взрыва: в Молдове набирают силу народные протесты 9.09.2018, 11:44

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ФОто: EPA / UPG

Политический кризис может привести к смене власти в стране.

Молдова переживает массовый исход: разуверившись в будущем своей страны, ее покидают бизнесмены и профессионалы. А те из недовольных властью, кто остался, с протестами выходят на улицы. Среди причин народного гнева - слабая экономика, ущемленная демократия, вопиющая коррупция и безраздельно правящий государством олигарх, пишет журнал Новое Время.

На грани взрыва

Во время официальных мероприятий в Кишиневе 27 августа на день независимости Молдовы граждане кричали президенту Игорю Додону и премьеру Павлу Филипу “воры” и “позор”. Накануне оппозиционные партии Действие и солидарность (PAS) и Платформа Достоинство и правда (DA) собрали в центре молдавской столицы многотысячный митинг.

ФОто: EPA / UPG

Главными требованиями митингующих, которых в Кишиневе собралось до 30 тыс., стали возврат пропорциональной системы выборов, которую власти год назад заменили на более выгодную для себя смешанную, независимость судебной системы, реальная борьба с коррупцией и расследование кражи века - хищения $ 1 млрд из трех молдавских банков в 2014 году, а также признание победы оппозиционного кандидата на недавних выборах мэра Кишинева.

ФОто: EPA / UPG

“Социальная, экономическая и демографическая ситуация в Молдове находится на грани взрыва”, - подчеркивает Владислав Кульминский, исполнительный директор молдавской неправительственной организации Институт стратегических инициатив IPIS. Имущественное расслоение между узкой группой супербогатой элиты и подавляющим большинством населения огромно, утверждает он.

Хозяин Молдовы

Глава правящей в Молдове демократической партии Владимир Плахотнюк никогда не значился в списках богачей американского журнала Forbes. Хотя местные журналисты оценивают его состояние в $ 3 млрд и называют богатейшим человеком страны.

ФОто: EPA / UPG

“Молдова является классическим примером захваченного государства, в котором деятельность ключевых государственных институтов […] полностью подчинена интересам узкой политической и деловой элиты во главе с Плахотнюком”, - констатируют специалисты польского Центра восточных исследований (OSW).

По их мнению, Плахотнюк оказывает решающее влияние на генеральную прокуратуру, высшие судебные органы, а также органы по борьбе с коррупцией. Он также контролирует около 70% всех медиаактивов в своей стране, в том числе несколько общенациональных телеканалов.

Массовый побег от бедности

Сегодня средняя зарплата в Молдове составляет 6,4 тыс. леев. Самые высокие оклады у сотрудников финансового сектора и IT. При этом каждый третий житель Молдовы работает в аграрной отрасли, где средняя зарплата в два раза меньше.

ФОто: EPA / UPG

Молдавским пенсионерам приходится еще туже: в среднем они получают около 1,3 тыс. лей в месяц, чего едва хватает на еду. А цены на продукты в аграрной Молдове вровень с украинскими.

C 2004 по 2017 годы население Молдовы уже уменьшилось почти на полмиллиона человек, а к 2050 году может сократиться до 1,8 млн

Ключевым сектором экономики Молдовы, по площади чуть превышающей Одесскую область и с населением 3,5 млн человек, остается сельское хозяйство, причем сельские жители составляют почти две трети населения страны. Еще 1 млн граждан работают за рубежом - в Европе, Израиле, России и других странах. В сумме их переводы родным, оставшимся на родине, ежегодно составляют $ 1,2 млрд, что равно почти 15% ВВП.

Две трети жителей государства имеют румынские корни, а как минимум полмиллиона являются обладателями румынских паспортов, что облегчает для них эмиграцию в Румынию, а затем и в другие страны Евросоюза. По подсчетам демографов, с 2004 по 2017 годы население Молдовы уже уменьшилось почти на полмиллиона человек, а к 2050 году может сократиться до 1,8 млн.

Если раньше молдаване выезжали из‑за того, что “не было за что жить”, то теперь страну покидают образованные квалифицированные специалисты, бизнесмены и топ-менеджеры, отмечает тенденцию Николай Пахольницкий, корреспондент молдавского независимого информационного ресурса NewsMaker.