«Тихий омут» китайских инвестиций 9.09.2018, 11:51

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Видимо, белорусские власти не способны учиться ни на своем, ни на чужом опыте.

Белорусские власти собираются расширить перечень предприятий, которые будут предлагаться китайским инвесторам. Видимо ни собственный, ни зарубежный опыт ничему не учит, пишет экономист Леонид Фридкин.

Еще 2 года назад китайским компаниям предлагалось купить акции 22 отечественных предприятий. Среди них были «топовые бренды», и компании поменьше – из промышленного сектора, энергетики, строительства, цементные и металлообрабатывающие заводы, сельхозорганизации, такие как "Серволюкс" и Дзержинская птицефабрика. Минские чиновники верят, что китайский капитал поможет расширить и диверсифицировать целевые рынки, привлечь ресурсы в развитие предприятий и повысит их конкурентоспособность.

В 2017 году белорусское правительство сформировало пилотный перечень из 22 предприятий, чьи акции предлагаются китайским инвесторам. При этом речь шла о продаже контрольных пакетов акций ОАО "Горизонт", "Витязь", БАТЭ, "Гомсельмаш", инвестпроект по строительству гидроэлектростанции на Западной Двине. Но дальше разговоров дело долго не шло.

В марте т.г. посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый уверял, что китайцы заинтересованы в приобретении контрольных пакетов акций "Гомсельмаша" и "Атланта". Но пока этот интерес ничем реальным не подтвердился. Только РУП "Институт Белгоспроект" был преобразован в открытое акционерное общество и продан китайской компании Beijing JianYi Invesment Development (Group) Co.Ltd.

Правда, в 2017 году в Беларуси начал работать завод по производству легковых автомобилей Geely. То и дело появляются реляции о создании новых предприятий в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий Камень», резидентам которого предоставляются щедрые налоговые льготы и иные преференции. Однако инвестиции из Китая в Беларусь в прошлом году составили всего 275,5 млн. USD, в т.ч. прямые — 113,6 млн. (на 6 и 13% больше, чем годом ранее). Зато статистика зафиксировала рост китайского импорта в Беларусь на 28,9% и отрицательного сальдо во внешней торговле с КНР почти до 2,4 млрд.USD.

Теперь в Минске намерены добавить в «китайский» список еще 5 предприятий по предложениям Минстройархитектуры, концернов "Беллегпром", "Белгоспищепром".

Обычно белорусские власти настороженно относятся к приватизации. Но, если речь идет о китайском капитале, сразу забываются все отговорки вроде недопустимости «обвальной распродажи» народного достояния, созданного отцами-дедами, что «народ не поймет» и надо позаботиться о тружениках». Распродажу тормозят лишь цены и дополнительные условия, заломленные минскими чиновниками.

Самым масштабным и многообещающим считается проект «Один пояс - один путь". Но с ним не все гладко, уверяет М.Коростиков в статье «Колдобины Шелкового пути».

Набрав более 1,5 тысяч проектов в 78 странах «Пояса и Пути», китайские компании столкнулись с проблемами. По данным американской RWR Advisory Group на середину лета 2018 года, те или иные трудности возникли в 234 из 1674 ситуаций, или в 14% случаев. Для сравнения, в 2015 г. доля успешных проектов Азиатского банка развития составляла 64,9%, группы Всемирного банка в Азии – 78,3%. Но «Пояс и Путь» был запущен в конце 2013 года, а его фактическая реализация началась только в 2015 году. Так что успехи и провалы еще впереди. Аналитики отмечают, что здесь много «мусорных» инвестпроектов с сомнительным будущим.

Участие в проектах «Пояса и Пути» увеличивает риски дефолта в развивающихся странах с нестабильной экономикой, говорится в исследовании Center for Global Development (США). Так, из 68 стран-участниц у 23 кредитный рейтинг ниже инвестиционного (в т.ч. у Беларуси), а 8 находятся в зоне наибольшего риска. Среди последних мы не значимся, но в исследовании утверждается, что общий объем белорусско-китайских соглашений составляет 15,7 млрд. USD.

Некоторые проекты «Пояса и Пути» явно основаны на политическом фундаменте. Они возможны лишь с благословения определенных лидеров, которые получают политическую и экономическую поддержку Пекина в обмен на заключение контрактов. Мы то и дело наблюдаем шумиху с очередным мегапроектом, символизирующим дружбу и сотрудничество. Но в реальности такие проекты часто слабо просчитаны, а результаты порой бывают весьма скромными». В какой мере в них учтены национальные интересы другой стороны – дело зачастую довольно темное: соглашения целиком не публикуются, самая интересная их часть засекречиваются под грифом «ДСП». Политической воли явно недостаточно, чтобы преодолеть экономическую реальность.

Неудивительно, что в ряде стран, например, Индонезии, Непале, Малайзии, Шри Ланке, Австралии подобные соглашения со скандалом разрывались. При этом звучали обвинения в коррупции: ряд исследователей полагают, что Пекин просто подкупает некоторых лидеров, после чего заставляет их в кратчайшие сроки набрать максимум долговых обязательств, чтобы ситуация стала необратимой. Затем обмен долгов на нефинансовые активы или политические уступки может превратить «Пояс и Путь» в «долговую ловушку». Деньги так или иначе придется возвращать вместе с процентами, а должник останется в орбите влияния Пекина.

К примеру, в Мьянме в декабре 2017 г. новое правительство отменило контракт на строительство нефтеперерабатывающего завода стоимостью $2,6 млрд. Причиной стали финансовые трудности подрядчика – китайской компании Guangdong Zhenrong Energy Co, которая за 2 года после подписания соглашения так и не начала строительство. Другой пример – провал проекта строительства скоростной магистрали Будапешт – Белград стоимостью $2,89 млрд. с участием китайских подрядчиков. Там против выступило руководство ЕС, усмотрев нарушения тендерного законодательства Евросоюза. Впрочем, в ЕС и США вообще существует целый ряд барьеров, направленных против экспансии китайского капитала.

В Беларуси подобных институциональных ограничений нет и в помине. При этом часть белорусского населения относится к мегапроектам с участием китайского капитала насторожено, но большинство вполне равнодушно. У нас, в отличие от Пакистана, Мьянмы, Индонезии, Вьетнама или кое-каких африканских стран сколько-нибудь серьезных протестов против китайских проектов не наблюдается. Народ у нас памяркоуный, а властям выбирать особо не приходится. От разговоров о создании привлекательного делового климата инвесторов больше не становится, денег в казне не прибавляется. Если западные и российские капиталы не идут, приходится довольствоваться тем, что может заглянуть. Шансы блеснуть на Лондонской или Варшавской фондовой бирже околонулевые. Так что «Пояс и Путь» выглядят едва ли не как божий дар. Если только подарок и впрямь состоится, а благодетель потом не потребует ответных даров и услуг.

Дурную шутку может сыграть с китайцами любовь белорусских властей к кулуарности. Если условий заключенных контрактов не публикуются, то такая непрозрачность дает богатую пищу для слухов, домыслов о «кабальности». Такой негативный фон бросает тень как на местное правительство, так и на его зарубежных партнеров. Между тем, в реальности условия подобных соглашений во многих странах считают худшими, чем у международных финансовых организаций. Кредиты МВФ, ЕБРР, Азиатского банка развития выдаются под довольно низкие проценты. Но при этом выставляются требования к заемщику по финансовой дисциплине, открытости, а порой и требования экономических реформ. Условия предоставления китайских кредитов варьируются от почти беспроцентных до коммерческих. Но, поскольку окупаемость инфраструктурных проектов обычно растягивается на десятилетия, до того вполне возможен дефолт стран-заемщиков.

Главное преимущество – Пекин не выставляет политических требований, не домогается изменений в экономической политике и макроэкономических ковенантов. Соглашаться на размещение военной базы не надо, безоговорочно поддерживать притязания на острова Спратли – тоже. То есть кредиты, пусть и под гарантии правительства, или продажа пары-тройки загибающихся флагманов индустрии нашему суверенитету ничем не угрожают.

Это самый соблазнительный фактор для Минска. Во что на самом деле обойдутся бюджету и стране в целом льготы для китайских инвесторов, в т.ч. резидентов «Великого камня», неизвестно даже приблизительно. Пока общественность свое мнение по этому поводу выразить не в состоянии, а если бы и смогло, то власти вполне могут его проигнорировать. Изменений на сей счет в ближайшем будущем не предвидится. Но китайцы стремятся не жить одним днем, а рассматривать долгосрочные перспективы. Нет никаких абсолютных гарантий, что все в Беларуси останется неизменным в ближайшее время. Стало быть, планы китайских инвесторов, скорее всего, будут с достаточно короткими сроками окупаемости.