Названа страна, которая станет раем для пенсионеров 1 9.09.2018, 11:56

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Американские ученые сделали вывод.

Американские ученые сделали следующий вывод: Норвегия — та страна в мире, которая лучше всех подготовлена к заботе о стариках в будущем, пишет издание abcnyheter.no (перевод – inosmi.ru).

«Так называемое старение населения, естественно, приведет к тому, что станет больше пожилых людей, которым будут нужны разного вида услуги, но еще неизвестно, насколько велики будут проблемы, с которыми придется столкнуться сфере здравоохранения и социальной сфере. Исследование указывает на то, что здоровье пожилых людей в будущем будет лучше, они во многом смогут помогать себе сами, а новые технологические достижения будут способствовать уменьшению нагрузки тех, кто занят в сфере здравоохранения», — говорит Томас Хансен (Thomas Hansen), исследователь из Nova (Норвежский институт, занимающийся исследованиями проблем взросления, благосостояния и старения, — прим. перев.) и OsloMet (Университетский колледж Осло).

Новое международное исследование показало, что Норвегия — та страна в мире, которая лучше всех подготовлена к заботе о стариках в будущем.

«Уникальные меры соцзащиты»

Исследование на предмет того, в каких странах будет лучше всего жить пожилым по мере старения, проводилось американскими учеными из Колумбийского университета.

В исследовании рассматривались 18 стран ОЭСР. Помимо этого ученые опирались на результаты других исследований, таких, как Всемирный обзор ценностей (World Values Survey).

Собранные статистические данные касались всего: от того, насколько велики пенсии пожилых, и до того, насколько они довольны, по их собственным словам.

Норвегия — во главе списка, по пятам за ней идет Швеция.

Хансен объясняет это тем, что пожилые люди в Норвегии чувствуют себя уверенно благодаря достойному и щедрому пенсионному обеспечению.

«Это благосостояние и система мер, которые мы, возможно, воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, но которые в международном плане довольно уникальны. Например, доступные субсидируемые меры в области здравоохранения и ухода, общественного транспорта, жилища, хорошие пенсии, безопасная местная среда и т.д.», — говорит он в беседе с Vi.no.

По словам американских ученых, благожелательное к пожилым людям общество — это то общество, в функционирование которого они могут вносить свой вклад, где они чувствуют себя уверенно как в экономическом плане, так и когда ходят по улице, где им оказывается медицинская помощь, где они живут в гармонии с молодыми поколениями, и где они довольны жизнью.

Об исследовании:

Норвегия получила 65 из 100 возможных пунктов, определяющих то, насколько хорошо государство относится к пожилым.

— Первая пятерка: Норвегия, Швеция, США, Нидерланды, Япония.

— 18 стран, ставших объектами исследования: Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Эстония, Великобритания, Ирландия,

Австрия, Польша, Словения, Венгрия, Испания, Италия, Япония, США.

Исследователи собрали статистику в пяти областях:

Производительность/участие: участвуют ли пожилые люди в оплачиваемой и безвозмездной работе. Имеют ли они возможность учиться, если захотят.

Хорошее самочувствие: сколько лет вы можете рассчитывать прожить, имея хорошее состояние здоровья, и насколько вы довольны жизнью.

Справедливость: небольшие различие между людьми в экономическом положении и уровне образования.

Солидарность: хороший контакт между поколениями, и у пожилых есть контакты, которым они могут обратиться.

Уверенность: у тебя есть пенсия и доступ к социальным службам, а если ты по вечерам выходишь из дома один, ты можешь чувствовать себя в безопасности.

Достаточно денег, а не много денег

«Пожилые люди в Норвегии не нуждаются в том, чтобы сильно волноваться по поводу своего экономического положения, пенсий и услуг по уходу за стариками, по сравнению со своими ровесниками из стран, где государство всеобщего благосостояния занимает менее сильные позиции», — комментирует Хансен далее.

Вместе с тем, в том, что касается экономического положения пожилых людей, исследование показывает, что те, кто получает минимальную пенсию, в общем и целом имеют более низкое качество жизни, чем другие пожилые, по словам Хансена. Тут речь идет о наличии очень большого количества различных проблем, из которых некоторые связаны с экономическими трудностями. Это если ты чувствуешь себя посторонним, не можешь оказать материальную помощь молодым членам семьи, испытываешь стесненность в средствах, понимаешь, что жизнь на пенсии у них оказалась иной, чем они мечтали: это касается впечатлений, путешествий и пр.

Тем не менее, Хансен подчеркивает, что важно иметь не МНОГО денег, а иметь их ДОСТАТОЧНО, чтобы не волноваться по поводу будущего, быть в состоянии участвовать в жизни общества и жить достаточно хорошо — так же, как и другие вокруг тебя:

«Жить просто и бережливо может многим дать свой смысл и бОльшие контрасты и радости в повседневной жизни. Многие пожилые принадлежат тому поколению, которое привыкло довольствоваться малым и которых вполне устраивает скромный образ жизни», — считает ученый.

«Важно чувствовать себя полезным, чувствовать, что тебя ценят»

Исследование, проведенное в Колумбийском университете, позволило ученым, в частности, сделать вывод о том, что пожилые люди не должны быть в обществе пассивными потребителями, для того, чтобы хорошо себя ощущать, они должны иметь возможности тоже вносить свой вклад.

Хансен считает, что это также тесно связано с качеством жизни пожилых людей.

«Чувствовать себя полезным, понимать, что тебя ценят, важно в любые периоды жизни. Но в пожилые годы возможности исполнять активную роль и по-прежнему активно участвовать в жизни общества становятся ограниченными. Добровольная работа представляет собой прекрасные возможности: человек остается активным, то, что ты делаешь, кажется нужным, полезным и исполненным смысла, можно завязать контакты и обрести новых друзей», — говорит ученый.

«Качество жизни несколько выше у пожилых людей, активно занимающихся какой-то добровольной работой, чем у тех пожилых, которые пассивны и менее социально активны на пенсии», — добавляет он.

«Мне в Норвегии повезло»

Еще один важный аспект хорошего самочувствия в пожилом возрасте заключается в том, что может предложить тебе общество в социальном плане, чтобы человек чувствовал себя менее одиноким. И здесь Хансен смог сообщить, что пожилые в Норвегии среди тех в мире, кто менее всего ощущает себя одиноким.

«Уровень одиночества в Восточной Европе, например, в три-четыре раза выше. То же самое касается случаев депрессии. Высокая продолжительность жизни также приводит к тому, что пожилые в целом дольше живут с друзьями и партнерами по жизни. В России, например, где примерная продолжительность жизни у мужчин составляет около 60 лет, большинство пожилых женщин живут одни».

Он подчеркивает, тем не менее, что многие пожилые люди одиноки, особенно достигшие преклонного возраста.

«И те, кого это касается, испытывают очень серьезные проблемы, проблемы, с которыми, на самом деле, могут справиться и там, где они живут, и государство: они могут привлечь их к участию в социальных и культурных мероприятиях».

Пенсионер Аудун Турсхейм (Audun Thorsheim), которому 81 год, думает, что результаты американского исследования соответствуют тому, как пожилые люди в Норвегии себя ощущают.

«Я чувствую, что мне повезло, потому что я живу в Норвегии, где пожилым так хорошо помогают», — говорит Турсхейм.

Недавно он сломал шейку бедра, поэтому был период, когда ему нужна была помощь.

«Сейчас дела у меня лучше, я могу двигаться, так что все в порядке».

Потому что Турсхейм особенно хорошо себя чувствует, когда может выйти куда-то и встретиться с людьми своего возраста.

«Жизнь хороша, особенно когда у нас есть возможность быть вместе с другими людьми на различных мероприятиях, которые устраивают для пожилых», — говорит он.