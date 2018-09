Отличный шаг Константинополя Анатолий Сидоревич, krynica.info

9.09.2018, 11:59

Духовная независимость Украины – теперь уже решенный вопрос.

В этом году в мае я писал: чтобы избежать обвинения в том, что он легитимизирует раскольников из Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ КП) и Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), Вселенский Патриарх Варфоломей может назначить в Киев митрополита. И не обязательно кого-то из украинских архиереев. Он может прислать в Киев одного из тех епископов-украинцев, которые служат в Константинопольской Церкви. И даже вполне нейтрального человека, грека, может прислать. Вот этот уполномоченный представитель полностью канонического и первого в Православии Патриарха и будет создавать новую единую поместную Церковь в Украине.

Вчера Константинополь совершил блестящий с точки зрения канонического права шаг: он направляет в Киев своих экзархов.

Здесь нужно сделать оговорку: слово «экзархи» — чисто византийская политкорректность. На одной и той же территории не может быть несколько экзархов. Поэтому в Украине будет экзарх один — тот, у кого высший титул. И это Даниил (Зелинский), архиепископ Памфилийский в Соединенных Штатах Америки. Его титул таков: His Excellency Archbishop Daniel of Pamphilon. А владыка Илларион (Рудник), епископ Эдмонтонский из Канады, и саном ниже, и титул имеет более низкий: His Grace Bishop Ilarion of Edmonton. В нашей обрусевшей православной традиции первый из них Его Высокопреосвященство, а второй — Преосвященство. И уже по этой причине они не могут быть равны.

Оба архиерея — и Даниил, и Илларион — украинцы. Оба родились в 1972 г. в Украинской ССР. Оба стали клириками Константинопольского (Вселенского) Патриархата. Оба по поручению Фанара не раз приезжали в Украину, и церковные реалии на своей родине знают.

Теперь возникают два вопроса: где будет резиденция экзарха и в какой церкви они будут отправлять богослужения? Желательно и не исключено, что служить они будут в каком-то храме Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата (УПЦ МП). Это нужно, опять-таки, чтобы избежать обвинения в легитимации раскольников. Кто из УПЦ МП может отказать в этом епископам полностью канонической Церкви? А возможно и такое: кто-то из иерархов УПЦ МП перейдет под омофор Вселенского Патриарха и отдаст константинопольским епископам один из храмов в своей епархии. Такой поступок архиерея нельзя будет расценить как раскол, как переход из одной юрисдикции в другую.

Если епископы УПЦ (МП), которые хотят быть в поместной Украинской Церкви, совершат просто переход из одной юрисдикции в другую, то епископом УПЦ КП и УАПЦ надо будет, чтобы выйти из раскола, прочитать экзарху Символ веры и таким образом подтвердить свое православие, и заявить о переходе под омофор Вселенского Патриарха (это, наверное, будет своего рода присяга). Только после этого нынешние епископы Киевского Патриархата и УАПЦ смогут вместе с епископами Вселенского Патриархата служить литургию и причащаться из одной чаши. И тогда Даниил и Илларион смогут служить в их храмах, не боясь обвинения в легитимации раскола.

Назначив в Украину экзарха, Фанар проводит своего рода тест: кто из епископов УПЦ КП и УАПЦ был искренен, когда подписывал заявление о своем желании видеть в Украине поместную Церковь. Меня, например, интересует, как будет вести себя предстоятель Киевского Патриархата Филарет (Денисенко). Ему нужно сейчас — рад-неволя — признать верховенство Варфоломея и прочитать Символ веры. Кроме того, ему нужно избавиться от анафемы, которой его наказала Московская Церковь. Синод Вселенского Патриархата, имея такое право, его пока что его не оправдывал.

Вчера началась имплементация, реализация постановления Синода Вселенского Патриархата об автокефалии Церкви в Украине. Процесс начнется с приездом Даниила и Иллариона в Киев. Теперь уже от православного епископата, духовенства и верующих в Украине зависит, как быстро новая поместная Церковь оформиться и получит Томас об автокефалии.

Анатолий Сидоревич, krynica.info