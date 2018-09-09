«С такими смешными зарплатами все напасти уже – трын-трава» 9.09.2018, 12:27

Что белорусы думают о падении курса рубля.

На страницах сайта abw.by журналисты уже не раз говорили о том, что любому белорусу впору давать национальный диплом финансиста:

«Это бесполезными культурными знаниями мы можем быть не обременены.

Помню, было дело, праздно шатающийся в сквере на Городском Валу старичок спрашивал у отдыхающих, кому там установлен памятник, - про Адама Мицкевича вспомнили единицы. А вот поинтересуйся, как дела с рублем (и не только нашим, но и соседским), расскажут, докажут и спрогнозируют не хуже профессиональных аналитиков.

А с рублем, точнее - с рублями, действительно все неважно. Только мы привыкли к приятному соотношению 2:1 за единицу американской валюты, как в эфире начались помехи. Но наш рубль «зафонил» совсем недавно. А вот российский начал шататься еще весной, когда введение новых санкций США в отношении ряда российских компаний и бизнесменов и отказ инвесторов от российских облигаций обернулись 80 российскими рублями за евро и 64 рублями за доллар. Центробанк и правительство РФ тогда успокаивали, заверяя, что нет серьезных рисков для финансовой стабильности и ситуация вскоре нормализуется.

Сейчас это особенно смешно вспоминать, ведь в августе курс доллара вырос до 68,44 рос. рубля, правда, курс евро скорректировался до 77,9 рубля. Причины нестабильности все те же. Никуда не делись санкции, инвесторы не одумались, а тут еще и валюты развивающихся стран дружно сдали позиции: подешевели турецкая лира, аргентинский песо, китайский юань, индонезийская рупия.

Белорусский рубль (а мы знаем соотношение в его стоимости экономических и административных факторов) тем не менее пока держался.

График изменения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, с 10.08.2018 по 10.09.2018

Фото: nbrb.by

График изменения официального курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь, с 10.08.2018 по 10.09.2018 (по данным сайта nbrb.by)

А последние дни - раз! - и припал. Только на уходящей неделе курс доллара к рублю поднялся с 2,0816 к 2,1202, евро - с 2,419 к 2,4653 рубля. Дошло до того, что наш рубль ослаб даже к слабому российскому рублю - с 0,03075 к 0,03102.

Белорусские аналитики падение нашего и российского рублей в большинстве своем не связывают. Мол, будет коррекция, это все на благо экспорта.

Но белорусы, как те зайцы, уже навострили уши: «Кто там что говорит? О чем вещает российская пропаганда? Чем угрожают США?»

27 августа вступили в силу новые санкции США против России, причиной введения которых была названа якобы причастность Москвы к отравлению 4 марта 2018 года в Солсбери (Великобритания) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом 2 августа группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект, направленный на ужесточение антироссийских санкций. Документ носит название «Всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию» и предполагает новые ограничительные меры, направленные против российских политиков и деятелей бизнеса. В МИД России отметили, что страна обладает возможностью справиться еще с пятью волнами санкций США.

Наконец, главный критерий - что подсказывает чутье? А оно, к сожалению, ничего хорошего не подсказывает. Совершенно очевидно, что осень будет тяжелой, судьба российского рубля непредсказуема, и нам, учитывая, что валютная корзина нашего рубля сформирована из пакета доллар-евро-российский рубль, закрывать на это глаза - верх безрассудства.

Значит, где примерно можем упасть, мы себе представляем. Осталось определиться, как будем стелить соломку. Однако результаты нашего опроса показывают, что стелить-то особо нечего.

Источник: ABW.BY

На прошлой неделе мы спросили у читателей: «Следите ли вы (и если да, то с каким мыслями) за колебаниями курсов валют?»

Оказалось, что совсем неинтересны финансовые новости 16% респондентов, которые полагают, что волноваться не стоит и нечего нагнетать обстановку.

Что касается остальных участников опроса, признавшихся, что судьба национального рубля им вовсе не безразлична, то 4% изучают предложения по кредитам/лизингу, 5% предусмотрительно закупают все впрок к зимнему сезону, 11% на всякий случай присматриваются к ценам на российские авто.

Однако абсолютное большинство проголосовавших - 64% - выбрало вариант: «А смысл при таких-то зарплатах?»

В общем, с каждым годом мы все быстрее поем: «А нам все равно, а нам все равно, хоть боимся мы волка и сову!» Ведь все напасти, сами знаете, после всего пройденного нам уже трын-трава!».