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«Долой узурпатора!»: в Сибири протестующие оттеснили полицию с улиц

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  • 9.09.2018, 12:40
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В сибирских городах проходят марши против повышения пенсионного возраста.

В городах Сибири проходят акции против пенсионной реформы, сообщает «Радио Свобода».

В Новосибирске перед началом акции против повышения пенсионного возраста задержан глава местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Сам он сообщил, что в полицию также забрали секретаря омского отделения Либертарианской партии Никиту Чуйкова.

Акция в Новосибирске не была согласована. Однако, как сообщает Тайга.инфо, сотрудники полиции не смогли помешать собравшимся начать шествие по улицам города. По оценке Тайги.инфо, в акции участвует около 2000 человек. Они скандируют антипутинские лозунги. Также сообщается, что полицейский ударил дубинкой журналиста.

Две тысячи человек продолжают шествие по главной улице Новосибирска, Красному проспекту.

Люди скандируют «Долой узурпатора!», «Долой пенсионную реформу» и «Путин грабит народ». Полиция сопровождает колонну, но в ход событий не вмешивается. Многие автомобилисты приветствуют сигналами участников акции протеста, в ответ люди им аплодируют.

В Кемерове полиция задержала координатора штаба Навального Станислава Калиниченко и сотрудницу штаба Серафиму Тебенихину. У них отобрали телефоны.

В Томске в полицию увезли координатора местного штаба Ксению Фадееву. Также, как сообщает Сибирь.Реалии, в Томске задержаны более 20 человек, в том числе подростки.

Сторонники Навального собрались на митинги и шествия против пенсионной реформы и в других городах Сибири, в том числе Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке. В них принимают участие от десятков до сотен человек.

Ранее акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске. В Хабаровске около 10 человек были задержаны.

В Москве власти не согласовали акцию, а в Петербурге отменили согласование. Сторонники Навального тем не менее собираются выйти на акции протеста. Утром в воскресенье была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а накануне - соратники Навального Георгий Албуров и Владимир Милов. Сам Навальный отбывает 30-дневный арест.


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