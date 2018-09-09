«Долой узурпатора!»: в Сибири протестующие оттеснили полицию с улиц 7 9.09.2018, 12:40

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В сибирских городах проходят марши против повышения пенсионного возраста.

В городах Сибири проходят акции против пенсионной реформы, сообщает «Радио Свобода».

В Новосибирске перед началом акции против повышения пенсионного возраста задержан глава местного штаба Алексея Навального Сергей Бойко. Сам он сообщил, что в полицию также забрали секретаря омского отделения Либертарианской партии Никиту Чуйкова.

Акция в Новосибирске не была согласована. Однако, как сообщает Тайга.инфо, сотрудники полиции не смогли помешать собравшимся начать шествие по улицам города. По оценке Тайги.инфо, в акции участвует около 2000 человек. Они скандируют антипутинские лозунги. Также сообщается, что полицейский ударил дубинкой журналиста.

Толпа в Новосибирске прорвалась сквозь полицию. Идут по проезжей части: Долой царя! Это наша страна!" https://t.co/cw13g7Bf7d pic.twitter.com/5mg2iLD9XJ — Тайга.инфо (@taygainfo) 9 сентября 2018 г.

Две тысячи человек продолжают шествие по главной улице Новосибирска, Красному проспекту.

Люди скандируют «Долой узурпатора!», «Долой пенсионную реформу» и «Путин грабит народ». Полиция сопровождает колонну, но в ход событий не вмешивается. Многие автомобилисты приветствуют сигналами участников акции протеста, в ответ люди им аплодируют.

В Кемерове полиция задержала координатора штаба Навального Станислава Калиниченко и сотрудницу штаба Серафиму Тебенихину. У них отобрали телефоны.

В Томске в полицию увезли координатора местного штаба Ксению Фадееву. Также, как сообщает Сибирь.Реалии, в Томске задержаны более 20 человек, в том числе подростки.

Сторонники Навального собрались на митинги и шествия против пенсионной реформы и в других городах Сибири, в том числе Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Красноярске, Новокузнецке. В них принимают участие от десятков до сотен человек.

Ранее акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске. В Хабаровске около 10 человек были задержаны.

В Москве власти не согласовали акцию, а в Петербурге отменили согласование. Сторонники Навального тем не менее собираются выйти на акции протеста. Утром в воскресенье была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, а накануне - соратники Навального Георгий Албуров и Владимир Милов. Сам Навальный отбывает 30-дневный арест.