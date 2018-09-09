В лесу под Гродно найдено тело объявленного в розыск солдата 18 9.09.2018, 12:47

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Инцидент в Гродненском гарнизоне стал вторым за неделю.

8 сентября, около 18.00, в лесном массиве обнаружено тело оставившего воинскую часть 5 сентября и находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Военнослужащий 1991 года рождения, прослужил около 16 месяцев.

По результатам предварительных следственных действий, причина смерти имеет сугубо личный характер, о чем свидетельствует найденная при нем предсмертная записка.

В настоящее время по факту гибели проводится проверка Следственным комитетом и комиссией Министерства обороны.

Военное ведомство выражает соболезнования родным военнослужащего и окажет необходимую помощь.

Это второй случай за последнюю неделю. 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона совершил суицид военнослужащий, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.