Украина взломала российские военные спутники
- 9.09.2018, 12:59
- 2,693
Украинские специалисты научились перехватывать секретные данные РФ.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу, передает телеканал "Прямой".
"Накануне Дня Независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт. Спутниковые снимки, работа разведки и прочее дали возможность своевременно подтянуть резервы и встретить врага... " - сообщил Порошенко.
По его словам, это стало возможным благодаря специалистам в соответствующей отрасли.
"Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, специалистам по спутниковым технологиям, так как мы делали перехват с российских спутников и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа", - добавил он.