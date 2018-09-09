Украина взломала российские военные спутники 9.09.2018, 12:59

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Иллюстрационное фото

Украинские специалисты научились перехватывать секретные данные РФ.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с молодежью в рамках поездки в Винницу, передает телеканал "Прямой".

"Накануне Дня Независимости нам традиционно пытались испортить праздник. Рота на участке населенного пункта Желобок в полосе наступления в полтора километра, сконцентрировав артиллерию, системы залпового огня, минометы, пытались прорвать фронт. Спутниковые снимки, работа разведки и прочее дали возможность своевременно подтянуть резервы и встретить врага... " - сообщил Порошенко.

По его словам, это стало возможным благодаря специалистам в соответствующей отрасли.

"Это стало возможным благодаря специалистам по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям, специалистам по спутниковым технологиям, так как мы делали перехват с российских спутников и это означает, что в Украине уже создана очень сильная школа", - добавил он.