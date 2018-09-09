Ветераны войны в Косово заблокировали дорогу на пути президента Сербии 9.09.2018, 13:12

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На акцию «Вучич не пройдет» вышли сотни человек.

Около 200 человек, которые называют себя ветеранами войны в Косово, заблокировали дорогу до села Бане, которое намерен посетить президент Сербии Александар Вучич.

Об этом сообщает Reuters.

"Вучич должна извиниться за преступления и зверства по всему Косово" - написано на одном из плакатов на дороге. "Вучич не пройдет" - можно прочитать на другом.

Также протестующие подожгли на дороге шины, чтобы помешать проезда президентского кортежа.

При этом правительство Косово решило отменить визит Вучича в село из соображений безопасности.

В ответ на блокирование сербский президент заявил, что попытается попасть в деревню другой дорогой.

Александар Вучич 8-9 сентября посещает Косово и Метохию. В воскресенье он должен был посетить сербов в селе Бане в муниципалитете Србице к югу от реки Ибар, разделяющей Косово на условно центральную и южную "албанскую" и северную "сербскую" части.