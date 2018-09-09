Самые удивительные ландшафты, которые стоит увидеть своими глазами 9.09.2018, 13:22

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Нерукотворные чудеса планеты Земля.

Величественные скалы и глубокие провалы, лагуны, пляжи и пещеры — у каждого путешественника свой список любимых мест на планете. Уникальные памятники природы, которыми стоит полюбоваться хотя бы раз в жизни, — в материале РИА Новости.

Маньпупунёр, Республика Коми, Россия

"Столбы Маньпупунёр — это самое прекрасное, что я видел, — рассказывает Виктор Захаров, путешественник из Королева. — Мои ожидания не просто оправдались, реальность оказалась намного удивительнее. Мы с группой три дня жили рядом со столбами, уходить было очень грустно, поэтому я и пообещал себе вернуться сюда. Вот — в феврале собираюсь".

Маньпупунёр, или Столбы выветривания, — комплекс из семи останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров. Находится далеко от обитаемых мест, на территории Печоро-Илычского заповедника, добраться туда могут только подготовленные туристы.

"Сами останцы — высотой с двенадцатиэтажный дом, и они не где-то в лесу, как, например, скалы Семь Братьев (Средний Урал), а на плато, — объясняет юрист Алексей Косицкий. — Нам удалось полюбоваться ими и в облаке, и под солнцем, а когда все окутано туманом, возникает сказочная, загадочная атмосфера. Это непередаваемо!"

Ленские столбы, Якутия, Россия

"Я уверена, что именно Ленские столбы должен увидеть каждый, — говорит Анна Гордиевич, фотограф из Якутска. — К ним можно добраться по воде на теплоходе или катере. Чтобы подняться, придется потрудиться: пройти три километра по ступенькам, но оно того стоит!"

Ленские столбы — это геологический комплекс вертикальных скал. Они причудливо громоздятся вдоль берега реки Лены. На этой же территории находится одноименный природный парк.

Памуккале, Турция

Дети в травертинах, природных известковых бассейнах, находящихся в природном объекте Памуккале на юго-западе Турции

Это место известно своими геотермальными источниками, каскадами террасных ванн с температурой воды 36 градусов по Цельсию. В переводе с турецкого Памуккале — "Хлопковый замок". Действительно, если смотреть издалека, кажется, что это белоснежные хлопковые поля (на самом деле — отложения кальция).

Коринфский канал, Греция

О строительстве этого канала, соединяющего Эгейское и Ионическое моря, задумывались еще древние греки. Но реализовать проект удалось только в конце XIX века. В настоящее время Коринфский канал отчасти утратил экономическое значение, к тому же из-за узости водного пути через него не могут проходить крупные океанские суда.

"Небесные врата", Китай

"Окно" в горе Тяньмэнь на юго-востоке Китая, возникшее в результате землетрясения примерно в 260 году нашей эры, притягивает и местных жителей, и путешественников. Сейчас любой желающий может подойти к арке, поднявшись по 999 ступеням лестницы, символизирующей путь просветления.

Голубая Лагуна, Исландия

Голубая лагуна – геотермальное озеро на полуострове Рейкьянес в Исландии

Blue Lagoon — уникальный геотермальный источник, одна из самых посещаемых достопримечательностей Исландии. Теплые воды молочных, нежно-голубых и лазурных оттенков богаты минералами и обладают лечебными свойствами. Температура воды в купальном бассейне даже в холодные зимы — плюс 37-40 градусов Цельсия.

Колодец Иакова, США

Этот природный колодец — одна из главных достопримечательностей штата Техас. Правда, у него не очень добрая слава: были случаи, когда аквалангисты не возвращались из подводных пещер. Но это не смущает тысячи туристов, которые приезжают окунуться в водоеме и полюбоваться необычным ландшафтом.

Скрытый пляж, Мексика

Это ландшафт искусственного происхождения: в начале XX века остров Мариета, где находится пляж, использовался как полигон для испытания боеприпасов. После того как эксперименты прекратились, остров приобрел известность у туристов, в том числе благодаря известному исследователю Жаку Иву Кусто.

Двенадцать Апостолов, Австралия

Это группа известняковых скал, возвышающихся из воды у юго-восточных берегов Австралии в национальном парке Порт-Кэмпбелл. Необычный внешний вид сделал их туристической достопримечательностью. Интересно, что до XX века они назывались "Свинья и поросята", но чтобы привлечь туристов со всего мира, их переименовали.

Мраморная пещера, Чили

На озере Хенераль Каррера не одна Мраморная пещера, а целый лабиринт пустот в породе острова. Пещеру часто называют "Мраморным собором", хотя ее стены состоят из известняка, на который попадают блики от голубой воды озера.

Сказочные бассейны на острове Скай, Шотландия

На самом деле это каскад водопадов у подножия гор Куллин. Некоторые бассейны соединяются подводными тоннелями, и те, кого не пугает крайне низкая температура воды, могут плавать между ними.

Дорога Гигантов, Ирландия

Памятник природы образуют порядка 40 тысяч соединенных между собой базальтовых колонн. Они возникли в результате извержения вулкана около 60 миллионов лет назад. Верхушки колонн, самая высокая из которых достигает 12 метров, образуют подобие трамплина.

Водопад Понгур, Вьетнам

В этом водопаде главное не масштабность и грандиозность, а интересная структура: вода, падая вниз, проходит по своеобразным каменным террасам, образуя совокупность мелких водопадов.

По этим природным ступеням можно подняться на самый верх и искупаться под струями воды.

Пляж Уайтхэвен, Австралия

Тут берег состоит из мельчайших песчинок диоксида кремния, который придает ему сине-изумрудные оттенки. Химический состав объясняет и еще одну аномалию: даже в полуденный зной песок остается еле теплым. А еще диоксид кремния часто сказывается негативно на работе гаджетов, поэтому туристам советуют обходиться на пляже без мобильных телефонов и фотоаппаратов.

Скала Расколотое Яблоко, Новая Зеландия

На побережье Тасманова моря есть одиночная гранитная глыба шаровидной формы диаметром более шести метров с идеально правильным разломом. Это так называемое Расколотое Яблоко, с которым новозеландские маори связывают легенду о несчастливой любви местного рыбака и красавицы — дочки одного из богов.