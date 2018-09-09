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Guardian: Сотни богатых россиян могут лишиться британских виз

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  • 9.09.2018, 13:41
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Британские власти пересматривают визовую политику по отношению к РФ.

Более 700 состоятельных россиян в Британии могут столкнуться с проблемой продления "визы инвестора", сообщает The Guardian со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел (перевод – svoboda.org.

По данным газеты, это связано с намерением Лондона сократить в стране влияние Кремля, который обвиняется в организации отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Британские власти намерены пересмотреть более 3 тысяч инвестиционных виз, выданных с 2008 года россиянам и другим иностранцам. Нынешний шаг – третий с 2014 года раунд борьбы с отмыванием денег. Он основан на законодательных поправках трехлетней давности. Они обязывают заявителей объяснять происхождение средств. Тогда же минимальный размер инвестиций, необходимых для оформления визы инвестора, был повышен с 1 до 2 миллионов фунтов стерлингов.

Источник издания подчеркнул, что некоторые иностранцы, в том числе россияне, утратят визы в случае, если правительство обнаружит у них "доказательства серьезных финансовых нарушений". Именно по этой причине в мае возникли проблемы с продлением визы у российского олигарха Романа Абрамовича, владеющего английским футбольным клубом "Челси". Как сообщалось, он в итоге отозвал заявку.

Представитель правозащитной организации Transparency International Рейчел Дэвис Тека приветствовала новые меры. Она сказала, что в период с 2008 по 2015 годы сотни граждан России, которую правозащитница назвала "страной с высоким уровнем коррупции", получили визы инвесторов без надлежащей проверки капиталов.

На прошлой неделе британские парламентарии призвали сделать визовый режим более удобным "для простых россиян" и "более трудным для олигархов". Заявление прозвучало на фоне обвинений, выдвинутых Лондоном против двух предполагаемых сотрудников российской военной разведки по делу о применении боевого отравляющего вещества "Новичок" на территории Англии.


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