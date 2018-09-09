Победителями Минского полумарафона стали эфиоп и кенийка 9.09.2018, 13:45

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ФОто: belta.by

Забег среди женщин проходил драматично.

Победителем Минского полумарафона-2018 на дистанции 21,1 км стал атлет из Эфиопии Абебе Негево Дегефа, передает БелТА.

Результат африканского бегуна - 1 час 02 мин. 37 сек. В финишном створе у минского Дворца спорта он опередил кенийца Киптума Майо Кимайо (1 час 02 мин. 38 сек.), который побеждал в Минске в 2016 и 2017 годах. Третье место занял Жоэль Маина Мванги также из Кении — 1 час 02 мин. 53 сек.

Драматично развернулся решающий забег у женщин. Кенийка Шейла Еротич первая, 1 час 12 мин. 02 сек., белоруска Светлана Куделич отстала всего на одну секунду. Бронзовую награду полумарафона завоевала Месерет Гебре Декебо из Эфиопии - 1 час 12 мин. 43 сек.

ФОто: belta.by

Чемпионка Европы в марафоне, победительница полумарафона 2016 года Ольга Мазуренок финишировала пятой, отстав от победительницы более чем на минуту.

На дистанции 10,5 км золотые награды у мужчин и женщин завоевали белорусские атлеты.

ФОто: belta.by

Юрий Каптеров из Могилева показал результат 32 мин. 06 сек. Сергей Кравченя из Житковичей второй - 32 мин. 28 сек., замкнул тройку призеров Илья Славенский — 32 мин. 50 сек.

У женщин на 10 км Ольга Кравцова заняла первое место — 36 мин. 07 сек. Ирина Сомова поднялась на вторую строку пьедестала почета — 36 мин. 27 сек., третья позиция у Татьяны Стефаненко — 37 мин. 34 сек.