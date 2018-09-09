Китай предал Путина 4 9.09.2018, 13:54

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Недалек день, когда Россия превратится в поле соперничества между Поднебесной и США.

Кто смотрел запись заседания Совета Безопасности ООН, обсуждавшего отравление Скрипалей, обратил внимание, что Россию прямо не поддержал никто. Ни постоянные члены Совета, ни непостоянные. Россия осталась в одиночестве, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Но это полбеды.

Обратите внимание на позицию Китая, в отношении которого власти России много лет несут своим гражданам послание, общий смысл которого в том, что, «мы с Китаем» будем противостоять Соединенным Штатам и другим западным демократиям. Вместе – мы сила.

Даже термин для этого недавно российские пропагандисты придумали – «большое евразийское пространство».

Неофициальный голос российского МИДа, журналист и редактор Федор Лукьянов так передал в июне 2018 года эту ценную мысль:

«Либо Индия, Россия и Китай смогут найти способ зацементировать безопасность на Большом евразийском пространстве и найдут способ объединить всех игроков, и это бы стало крупнейшим в мире рынком, либо мы не сможем об этом договориться — американцы вобьют клин между ключевыми партнёрами, и мы будем развиваться медленно».

И что Китай? В решающий момент, на очередном витке противостояния России с западными странами, накануне новых санкций, в Совете Безопасности как Китай поддержал своего союзника по мифическому «большому евразийскому пространству»?

Да никак.

Потому что у Китая свои большие интересы, это единственная сопоставимая с США по экономической мощи страна, а Россия никуда от него не денется – слабое и лишенное перспектив государство, чтобы вести дела с Китаем на равных.

В 90-е это не было очевидно, но это стало очевидным за 20 лет правления в России Путина. Отставание России от западных стран и Китая чем дальше, тем более увеличивается.

Может быть, это неприятно слышать людям в нашей стране, но сейчас вопрос только один – когда Россия превратится в поле соперничества между Китаем и США? Когда второстепенная роль нашей страны станет понятна всем в России? Когда нужно будет решать, к кому присоединиться, причем в качестве младшего партнера?

Это не такая далекая перспектива. Вероятно, не более десяти лет.

И власти России такую перспективу сами приближают, начав заниматься, как минимум, ненужными территориальными захватами в Европе и нарвавшись на санкции, замедляющие экономический рост в стране, ее технологическое отставание.

Заседание Совета Безопасности ООН наглядно показало гражданам России, что у властей России нет союзников нигде.

А что же у них есть?

Только гигантская, слепая, ни на чем не основанная самоуверенность.

Да еще есть фантазии, вроде «большого евразийского пространства» - примерно такой же хлам, что «Россия – великая энергетическая держава», «Москва – мировой финансовый центр», «Сколково и Роснано – локомотивы научного прогресса». И прочий отработанный пропагандистский мусор.