Как понять, что вашу переписку в соцсетях читают посторонние 9.09.2018, 13:59

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Отследите шпиона и создайте ловушку.

Совсем недавно российский пользователь соцсетей поймал приложение фастфуд-ресторана Burger King на шпионаже. Руководство компании оправдало себя тем, что личные данные нигде не хранятся и никому не передаются, а все остальное приходит в аналитическую службу в зашифрованном виде и без привязки к конкретному человеку. Этот случай все равно взволновал пользователей. Может ли обычный человек без образования в области IT определить, идет ли слежка за его общением?

В AdMe.ru рады, что сервисы для общения пытаются уберечь пользователей от взлома. Для наших читателей мы составили краткие инструкции к различным мессенджерам и соцсетям, а в конце приготовили небольшую хитрость в качестве бонуса.

Facebook

Зайдите в «Настройки».

В меню слева выберите графу «Безопасность и вход».

Вы увидите раздел «Откуда вы вошли». Если вы заметили, что вход выполнен с незнакомого устройства, нажмите на 3 точки справа: вы сможете завершить сессию с этого устройства или защитить аккаунт, следуя подсказкам Facebook.

«ВКонтакте»

Выберите раздел «Настройки», а затем раздел «Безопасность».

Щелкните на строку «Показать историю активности».

Вы сможете завершить все сессии сразу, а затем сменить пароль, если заметили что-то подозрительное.

«Одноклассники»

Зайдите в «Изменить настройки», а затем в «Историю посещений».

Вы увидите время и место выполненных входов в ваш аккаунт и также сможете закрыть все сессии и изменить пароль.

Instagram

Зайдите в свой аккаунт с компьютера в раздел «Настройки» (значок шестеренки).

Выберите раздел «Конфиденциальность и безопасность», а затем «Показать данные аккаунта».

Найдите подзаголовок «Действия». Там вы сможете посмотреть историю входов и выходов.

WhatsApp

В мобильной версии нажмите на 3 точки в правом верхнем углу и перейдите в раздел WhatsApp Web.

Следуя инструкции, зайдите на сайт WhatsApp Web с компьютера и отсканируйте QR-код смартфоном.

Далее снова зайдите в раздел WhatsApp Web с телефона. Вы увидите список всех подключенных устройств, сможете выйти отовсюду и сменить пароль, если нужно.

Viber

Зайдите в «Настройки» с мобильной версии.

Выберите раздел «Учетная запись».

В разделе «Компьютеры и планшеты» вы можете синхронизировать ваш аккаунт с другими устройствами и следить за историей пользования приложением.

Google

Зайдите в аккаунт, выберите раздел «Безопасность и вход».

Справа в меню нажмите на графу «Действия на устройствах и безопасность аккаунта».

В разделе «Недавние события» вы можете увидеть оповещения о том, что кто-то пытался изменить пароль. В разделе «Недавно использованные устройства» будут показаны все случаи входа в ваш аккаунт.

«Яндекс»

Зайдите в свой электронный ящик и щелкните на его название в правом верхнем углу.

Нажмите на строку «Управление аккаунтом».

Найдите раздел «История входов и устройства» и посмотрите, откуда и когда заходили в ваш ящик.

Вернитесь к странице с письмами и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу.

Выберите графу «Безопасность».

Щелкните «Посмотреть журнал посещений». Там вы можете отследить все действия, связанные с вашим аккаунтом.

Mail.ru

Нажмите на название ящика в правом верхнем углу. Выберите «Пароль и безопасность».

В разделе «Информация об использовании почтового ящика» вы увидите историю посещений.

Бонус: проверка удаляющимся сообщением

Чтобы точно узнать, читает ли ваши сообщения ревнивый партнер, коллега или просто посторонний человек с не самыми чистыми намерениями, можете пойти на небольшую хитрость. На сайте privnote.com вы можете создать записку, которая автоматически удаляется после прочтения. Напишите что угодно и поставьте галочку в графе «Не спрашивать подтверждение перед тем, как показать и уничтожить записку». Затем впишите свой почтовый адрес, на который вам придет уведомление, когда ваше тайное письмо кто-то прочитает.

Предупредите хорошего приятеля о том, что вы задумали, чтобы он не проходил по ссылке. Отправьте ему провокационное письмо со ссылкой, которое заинтересует потенциального шпиона. Можете отправить ссылку в диалогах самому себе или использовать ваш второй аккаунт.

Если письмо прочитают, вам придет уведомление — так вы будете знать, что за вашей перепиской действительно кто-то следит.

Узнать о функциях вашего телефона, которые помогут обнаружить слежку, вы можете в нашем прошлом материале.