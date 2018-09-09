В Екатеринбурге бывший мэр Ройзман уехал на автозаке вместе с задержанными 9.09.2018, 14:12

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Перед этим экс-глава города добивался у полиции освобождения протестующих.

В Екатеринбурге на акции протеста против пенсионной реформы бывший мэр города Евгений Ройзман оказался в автозаке. Хотя изначально появилась информация, что Ройзман был задержан, впоследствии стало известно, что он сам прошел в автозак, чтобы поехать с задержанными в отделение полиции.

Ройзмана не задерживали. Он сам сел в автобус к задержанным и поехал с ними в полицию. — Dmitry Kolezev (@kolezev) 9 сентября 2018 г.

По данным корреспондента «Новой», в автозак его сопроводили трое полицейских, сам Ройзман не сопротивлялся. Перед этим он пытался договориться с полицейскими, чтобы те отпустили задержанных или пустили его в автозак. На вторую просьбу полицейские ответили ему, для этого нет оснований, поскольку он ничего не нарушал.

Остальным участникам протестной акции разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.