закрыть
9 сентября 2018, воскресенье, 15:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

В Екатеринбурге бывший мэр Ройзман уехал на автозаке вместе с задержанными

  • 9.09.2018, 14:12
  • 1,287

Перед этим экс-глава города добивался у полиции освобождения протестующих.

В Екатеринбурге на акции протеста против пенсионной реформы бывший мэр города Евгений Ройзман оказался в автозаке. Хотя изначально появилась информация, что Ройзман был задержан, впоследствии стало известно, что он сам прошел в автозак, чтобы поехать с задержанными в отделение полиции.

По данным корреспондента «Новой», в автозак его сопроводили трое полицейских, сам Ройзман не сопротивлялся. Перед этим он пытался договориться с полицейскими, чтобы те отпустили задержанных или пустили его в автозак. На вторую просьбу полицейские ответили ему, для этого нет оснований, поскольку он ничего не нарушал.

Остальным участникам протестной акции разрешили идти дальше в сторону Октябрьской площади.


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич