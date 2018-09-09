закрыть
9 сентября 2018, воскресенье, 15:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Названа самая популярная среди туристов страна мира

  • 9.09.2018, 14:30
  • 1,645

Рейтинг опубликовала Всемирная туристическая организация.

Всемирная туристическая организация назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает CNN.

По данным только что опубликованного доклада Всемирной туристической организации, рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8% больше прибытий, чем годом ранее.

В докладе это объясняется экономическим подъемом, который приводит к росту спроса.

Первое место рейтинга самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллиона человек), на втором месте расположилась Испания (81,8 миллиона), на третьем — США (75,9 миллиона). Замкнули пятерку Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).

Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, который возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич