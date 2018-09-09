Названа самая популярная среди туристов страна мира 9.09.2018, 14:30

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Рейтинг опубликовала Всемирная туристическая организация.

Всемирная туристическая организация назвала Францию самой посещаемой страной мира, сообщает CNN.

По данным только что опубликованного доклада Всемирной туристической организации, рост международного туризма не демонстрирует признаков замедления: за 2017 год эксперты насчитали на 6,8% больше прибытий, чем годом ранее.

В докладе это объясняется экономическим подъемом, который приводит к росту спроса.

Первое место рейтинга самых популярных среди туристов стран заняла Франция (ее посетили 86,7 миллиона человек), на втором месте расположилась Испания (81,8 миллиона), на третьем — США (75,9 миллиона). Замкнули пятерку Китай (60,7 миллиона) и Италия (58,3 миллиона).

Также эксперты составили рейтинг самых быстрорастущих туристических направлений, который возглавил Египет (рост на 55,1%), на втором месте — Того (46,7%), на третьем — Сан-Марино (31,1%). Замкнули пятерку Вьетнам (29,1%) и Грузия (27,9%).