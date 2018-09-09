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Москва и Петербург вышли на митинги против Путина (Онлайн, видео)

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  • 9.09.2018, 14:35
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Фото: twitter

(Обновляется) В России проходят массовые акции против повышения пенсионного возраста.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах сегодня проводит команда Алексея Навального. В том числе политик призвал людей выйти и на улицы Москвы и Петербурга, сообщает «Радио Свобода».

В Санкт-Петербурге избили задержанных. Их уже больше 30.

Полицейские избили одну из участниц акции, ее волокли по асфальту, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на другого задержанного Александра Васильева. Сам Васильев получил ушиб головы, при задержании его роняли на землю и тащили по лестнице.

По данным "Бумаги", в Петербурге уже более 30 задержанных.

Первые задержания в Москве:

В Петербурге начались задержания, сообщает ОВД-Инфо.

Задержанный участник акции Петр Лапин сообщил, что с ним в автозаке находится около 15 человек. Среди них есть Алексей Некраш, Ольга Иванова и Анатолий Сумкин.

Лапин рассказал, что при задержании сотрудники полиции порвали его рюкзак и отобрали у него часы.

В Санкт-Петербурге начались задержания.

Задержаны как минимум семь человек, пишет "Медиазона", двое - жёстко. Сообщается также, что в толпе пустили дым.


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