Москва и Петербург вышли на митинги против Путина (Онлайн, видео) 3 9.09.2018, 14:35

4,012

Фото: twitter

(Обновляется) В России проходят массовые акции против повышения пенсионного возраста.

Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах сегодня проводит команда Алексея Навального. В том числе политик призвал людей выйти и на улицы Москвы и Петербурга, сообщает «Радио Свобода».

В Москве задержали @shaveddinov. Он должен был выйти в эфир. Всех медийных лиц хватают. Совершенно незаконно, конечно! Поддержите Руслана и выходите на митинг! #дожитьдопенсии https://t.co/9ftP4MTAt0 — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.

В Санкт-Петербурге избили задержанных. Их уже больше 30.

Полицейские избили одну из участниц акции, ее волокли по асфальту, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на другого задержанного Александра Васильева. Сам Васильев получил ушиб головы, при задержании его роняли на землю и тащили по лестнице.

По данным "Бумаги", в Петербурге уже более 30 задержанных.

Первые задержания в Москве:

В Москве на акции против пенсионной реформы начались задержания https://t.co/f0lw1M4oIs pic.twitter.com/qpQbcsQwYE — The Insider (@the_ins_ru) 9 сентября 2018 г.

В Петербурге начались задержания, сообщает ОВД-Инфо.

Задержанный участник акции Петр Лапин сообщил, что с ним в автозаке находится около 15 человек. Среди них есть Алексей Некраш, Ольга Иванова и Анатолий Сумкин.

Лапин рассказал, что при задержании сотрудники полиции порвали его рюкзак и отобрали у него часы.

Акция против пенсионной реформы в Петербурге



Фото: Давид Френкель / «Медиазона» pic.twitter.com/7lbxvn0dsv — Медиазона (@mediazzzona) 9 сентября 2018 г.

В Санкт-Петербурге начались задержания.

Задержаны как минимум семь человек, пишет "Медиазона", двое - жёстко. Сообщается также, что в толпе пустили дым.