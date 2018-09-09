Москва и Петербург вышли на митинги против Путина (Онлайн, видео)3
- 9.09.2018, 14:35
- 4,012
(Обновляется) В России проходят массовые акции против повышения пенсионного возраста.
Акции против повышения пенсионного возраста в российских городах сегодня проводит команда Алексея Навального. В том числе политик призвал людей выйти и на улицы Москвы и Петербурга, сообщает «Радио Свобода».
В Москве задержали @shaveddinov. Он должен был выйти в эфир. Всех медийных лиц хватают. Совершенно незаконно, конечно! Поддержите Руслана и выходите на митинг! #дожитьдопенсии https://t.co/9ftP4MTAt0— Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.
В Санкт-Петербурге избили задержанных. Их уже больше 30.
Полицейские избили одну из участниц акции, ее волокли по асфальту, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на другого задержанного Александра Васильева. Сам Васильев получил ушиб головы, при задержании его роняли на землю и тащили по лестнице.
По данным "Бумаги", в Петербурге уже более 30 задержанных.
Первые задержания в Москве:
В Москве на акции против пенсионной реформы начались задержания https://t.co/f0lw1M4oIs pic.twitter.com/qpQbcsQwYE— The Insider (@the_ins_ru) 9 сентября 2018 г.
В Петербурге начались задержания, сообщает ОВД-Инфо.
Задержанный участник акции Петр Лапин сообщил, что с ним в автозаке находится около 15 человек. Среди них есть Алексей Некраш, Ольга Иванова и Анатолий Сумкин.
Лапин рассказал, что при задержании сотрудники полиции порвали его рюкзак и отобрали у него часы.
Акция против пенсионной реформы в Петербурге— Медиазона (@mediazzzona) 9 сентября 2018 г.
Фото: Давид Френкель / «Медиазона» pic.twitter.com/7lbxvn0dsv
В Санкт-Петербурге начались задержания.
Задержаны как минимум семь человек, пишет "Медиазона", двое - жёстко. Сообщается также, что в толпе пустили дым.