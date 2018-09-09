Предвестник коллапса: экономику России ожидают потрясения 1 9.09.2018, 14:57

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На фоне подготовки новых санкций российский фондовый рынок продолжает падение.

Сразу четыре страны "Большой семерки" признали Россию организатором отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Параллельно с этим Палата представителей США приняла законопроект, который позволяет накладывать санкции на исполнителей и заказчиков кибератак. На фоне этих событий российский фондовый рынок продолжает падение - рубль заметно просел.

Чем это обернется для РФ - разбирался OBOZREVATEL.

Последствия Солсбери

Скандальное отравление произошло 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери. Бывший российский сотрудник спецслужб Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью Юлией были госпитализированы из местного торгового центра с симптомами сильного отравления. Позже стало известно, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим газом “Новичок”, который был изготовлен еще в Советском Союзе.

Сергей Скрипаль был сотрудником советской разведки, а после развала СССР перешел работать в ГРУ. В 1995 году его завербовали спецслужбы Великобритании. В 2006 году российский суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаля помиловали и передали США. Последнее время он вместе с дочерью проживал в Британии и официально вышел на пенсию.

По результатам предварительных экспертиз, британская полиция вышла на двух вероятных исполнителей покушения - сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Британское издание BBC исходя из данных полиции полностью промониторила их маршрут и выяснила, что есть большая доля вероятности их участия в покушении.

Нападение на экс-разведчика вызвало небывалый резонанс в мировом сообществе. Еще в марте лидеры США, Британии, Франции и Германии обвинили РФ в попытке убийстве. Несколько десятков стран по всему мира, в том числе и Украина, выслали более сотни российских дипломатов.

Сейчас же речь идет о более серьезных мерах в отношении РФ. Премьер-министр Британии Тереза Мэй получив результаты расследования, окончательно возложила вину за покушение на российские спецслужбы.

"Мы будем выступать за расширение действующего режима европейских санкций против РФ... Мы будем добиваться принятия нового санкционного режима ЕС в отношении тех, кто несет ответственность за кибератаки и нарушение прав человека", - отметила она.