В Беларуси под Светлогорском поселились тарантулы 9.09.2018, 15:07

Данный вид ядовит.

Тарантулы облюбовали деревню на Гомельщине. Больших пауков стали часто замечать на территории животноводческого комплекса – в нескольких метрах от агрогородка в Светлогорском районе, сообщает телеканал ОНТ.

Тарантулов видели и в музей местного мемориального комплекса, и даже ловили.

По словам местных жителей, приходят они, скорее всего, из леса. А там живут в глубоких норках. Самки могут достигать восьми сантиметров, самцы – вдвое меньше. По словам ученых, сам вид вполне типичен для наших юго-восточных засушливых регионов. А в связи с потеплением климата удивляться их активности и вовсе не стоит.

Данный вид ядовит: его укус по воздействию на человека можно сравнить с укусом шершня. Хотя случаев нападения на людей пока не было.

Эпидемиологи говорят, что если будет получено заявление по поводу дезинсекции, будет решаться вопрос о проведении дезинсекции.

Врачи призывают не паниковать. Укус тарантула не является смертельным для человека. Но в некоторых случаях, правда, может возникнуть аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. К счастью, таких обращений пока не было.

Для человека тарантул опасен только в том случае, если потревожить его норку. В других случаях страхи излишни. В целом больших пауков, которые, могут прокусить кожу человека, в Беларуси больше десяти видов. И все ядовитые.