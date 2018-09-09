В десятках стран мира прошли акции в защиту климата 9.09.2018, 15:19

Фото: EPA

Митинги охватили государства от Европы до Австралии.

В рамках международной кампании под лозунгом "Станем на защиту климата" прошли акции протеста в десятках стран мира. Организаторы кампании призывают правительства уменьшить зависимость от ископаемого топлива и постепенно перейти на возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает DW.

Фото: EPA

В субботу в 47 городах Франции 115 тысяч человек приняли участие в акциях в защиту климата. По данным полиции, в одном только Париже участников было более 18 тысяч. Протестующие держали транспаранты с надписями "Планета в опасности", "Кто как не ты?".

Кроме того, 700 французских ученых на страницах издания Liberation призвали правительства стран мира к решительным мерам для замедления глобального потепления.

В Бангкоке, где проходит конференция ООН по защите климата, на демонстрацию вышли несколько сотен человек. В Сиднее активисты провели акцию на борту судна возле Оперного театра. В филиппинской столице Маниле протестовали против зависимости страны от угля. На севере Индии около 10 тысяч школьников и учителей привязали к деревьям красные ленточки в знак борьбы с уничтожением лесов.