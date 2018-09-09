Шведы выбирают парламент
- 9.09.2018, 15:26
Ожидается рекордный результат правой партии.
В Швеции проходят парламентские выборы, на которых прогнозируют рекордный результат антимиграционной партии Шведские демократы. Об этом сообщает AFP (перевод – nv.ua).
Отмечается, что поскольку избиратели недовольны иммиграцией, по результатам опросов, правая партия может набрать 16-25% голосов, что сделает ее одной из наиболее значимых политических сил в шведском парламенте.
Две крупнейшие партии, социал-демократы и консерваторы, согласно опросам, традиционно наберут около 40% голосов, что на 10% меньшь, чем на последних парламентских выборах в 2014 году.
Кроме того, 20% из 7,5 миллионов избирателей, имеющих право голоса, все еще не определились.