закрыть
9 сентября 2018, воскресенье, 17:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сайту «Хартия 97» нужна ваша помощь
Рубрики

Лучший хоккеист Беларуси защитник «Куньлуня» Павел Воробей отправлен в фарм-клуб

  • 9.09.2018, 15:29
Павел Воробей

В нынешнем сезоне КХЛ Воробей не провел ни одного матча.

Лучший хоккеист Беларуси-2017/18 защитник "Куньлуня" Павел Воробей отправлен в фарм-клуб. В нынешнем сезоне КХЛ Воробей не провел ни одного матча, сообщает pressball.by.

При этом в субботу, 8 сентября, Павел дебютировал в регулярном чемпионате ВХЛ-2018/19. КРС-ОЭРДЖИ потерпел крупное выездное поражение от "Молота-Прикамья" со счетом 3:8, а Воробей провел на площадке 25 минут 34 секунды и заработал "-4" по системе "плюс-минус".


популярное за неделю

Мнение

Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко?
Что стоит за атаками российских медиа на Лукашенко? Валерий Карбалевич
Скучно они там в Европе живут
Скучно они там в Европе живут Ирина Халип
Москва серьезно просчиталась
Москва серьезно просчиталась Константин Эггерт
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой
Лукашенко вибрирует с нарастающей амплитудой Николай Статкевич