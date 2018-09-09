Лучший хоккеист Беларуси защитник «Куньлуня» Павел Воробей отправлен в фарм-клуб 9.09.2018, 15:29

Павел Воробей

В нынешнем сезоне КХЛ Воробей не провел ни одного матча.

Лучший хоккеист Беларуси-2017/18 защитник "Куньлуня" Павел Воробей отправлен в фарм-клуб. В нынешнем сезоне КХЛ Воробей не провел ни одного матча, сообщает pressball.by.

При этом в субботу, 8 сентября, Павел дебютировал в регулярном чемпионате ВХЛ-2018/19. КРС-ОЭРДЖИ потерпел крупное выездное поражение от "Молота-Прикамья" со счетом 3:8, а Воробей провел на площадке 25 минут 34 секунды и заработал "-4" по системе "плюс-минус".