Видеофакт: Жириновский подрался с митингующим на Пушкинской площади 14 9.09.2018, 15:31

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Политик на повышенных тонах общался с горожанами, не стесняясь грубых выражений в их адрес.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поскандалил и дрался с участниками митинга против принятия пенсионной реформы в Москве на Пушкинской площади, сообщает vladtime.ru.

Парламентарий пришел на митинг и заявил, что его фракция голосовала против инициативы правительства, не забыв упомянуть коммунистов, которые, по его словам, своей работой стремятся повысить пенсионный возраст.

В ответ Жириновского назвали клоуном, после чего политик пригрозил одному из митингующих ударом и воплотил свои слова в действие, стукнув кулаком напротив стоящего человека в лицо.

Параллельно с этим Жириновский пообещал, что его оппонент станет истекать кровью, если не успокоится и продолжить оскорблять экс-кандидата на пост президента РФ.

Возле него находится охрана, пытающаяся защитить начальника от новых нападок горожан.

Сегодня по всей России сторонники оппозиционера Алексея Навального проводят несогласованные митинги против повышения пенсионного возраста для пенсионеров. Самого политика задержали в конце августа на 30 суток.