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Правитель Молдовы Игорь Додон попал в ДТП

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  • 9.09.2018, 15:33
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В автомобили кортежа врезалось транспортное средство.

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены — Калараш, сообщил ria.ru советник президента Максим Лебединский.

По его словам, глава государства чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь.

Отмечается, что в автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что две машины из кортежа президента попали в аварию, пострадавшим оказали медицинскую помощь.


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