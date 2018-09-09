Венедиктов о деле Скрипалей: РФ ведет себя излишне нервно 2 9.09.2018, 16:01

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Заявления российской стороны о «коктейле из лжи» уже не работают.

Реакция российских властей на новую информацию Великобритании об отравлении экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии слишком "нервная". Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил 8 сентября ее главный редактор Алексей Венедиктов.

"Свои "хи-хи-ха-ха" засуньте в одно место. Но если мозги не работают, то можете продолжать. Это не вопрос. Но набор деталей, которые мы видим и которые англичане выдают очень дозированно, чрезвычайно дозированно, и понятно, что не все, – они говорят о том, что Российская Федерация ведет себя излишне нервно, государство я имею в виду, и я бы сказал, крикливо", – сказал он.

В качестве примера главред "Эха Москвы" привел слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, который на заседании Совета Безопасности ООН 6 сентября опровергал данные британского расследования.

"Когда тебе выкладывают даты, время, фото, даже не мотивы, а вот технические вещи – говорить: "Это все коктейль из лжи", – это не работает. И даже Казахстан в Совете Безопасности поздравил англичан с хорошим расследованием. Это вот чтобы вы понимали. Есть набор фактов. Дальше мы можем говорить зачем, почему – это набор фантазий. А есть набор фактов. И всегда призываю делить на криминальную и на политическую составляющие. Там [президент РФ Владимир] Путин, не Путин – это не набор фактов. До тех пор, пока не доказано, что это ГРУшники", – считает Венедиктов.