Завтра в Беларуси сохранится теплая погода
- 9.09.2018, 16:10
Синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла.
В ближайшие сутки, 10 сентября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юго-востоке, а днем местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди с возможными грозами, сообщает pogoda.by.
Утром также в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер при этом будет северо-восточный, слабый до умеренности.
Температура воздуха ночью и утром — 10-16 градусов, днем — 18-24 выше нуля.