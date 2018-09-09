Завтра в Беларуси сохранится теплая погода 9.09.2018, 16:10

Синоптики прогнозируют до 24 градусов тепла.

В ближайшие сутки, 10 сентября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на юго-востоке, а днем местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди с возможными грозами, сообщает pogoda.by.

Утром также в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер при этом будет северо-восточный, слабый до умеренности.

Температура воздуха ночью и утром — 10-16 градусов, днем — 18-24 выше нуля.