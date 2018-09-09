В Салониках прошли протесты против соглашения с Македонией
- 9.09.2018, 16:16
Протесты продолжались более трех часов.
Греческая полиция арестовала восемь участников насильственных протестов против соглашения с Македонией по поводу названия, которые прошли в Салониках в день открытия Международной межотраслевой выставки-ярмарки.
Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Kathimerini.
Демонстранты с закрытыми лицами и с палками в руках хотели в субботу прорваться через кордоны полиции в мэрии Салоник в сторону центра "Веллидио" , где проходила выставка-ярмарка.
Полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в правоохранителей полетели камни.
Протестующие разбили стекла в здании мэрии Салоников и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили. Также они соорудили баррикады из мусорных баков, подожгли их и забрасывали полицейских брусчаткой, которую отбили с тротуаров.
Беспорядки продолжались более трех часов.
В результате столкновений ранения получили 15 полицейских, которым наддали медицинскую помощь на месте.
Сначала полиция задержала 28 человек, однако под арестом в конечном итоге оказались восемь - семь мужчин и одна женщина, задержанная за то, что при ней нашли наркотики.