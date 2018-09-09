В Салониках прошли протесты против соглашения с Македонией 9.09.2018, 16:16

Фото: Kathimerini

Протесты продолжались более трех часов.

Греческая полиция арестовала восемь участников насильственных протестов против соглашения с Македонией по поводу названия, которые прошли в Салониках в день открытия Международной межотраслевой выставки-ярмарки.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на Kathimerini.

Демонстранты с закрытыми лицами и с палками в руках хотели в субботу прорваться через кордоны полиции в мэрии Салоник в сторону центра "Веллидио" , где проходила выставка-ярмарка.

Полиция применила против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ, в ответ в правоохранителей полетели камни.

Протестующие разбили стекла в здании мэрии Салоников и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили. Также они соорудили баррикады из мусорных баков, подожгли их и забрасывали полицейских брусчаткой, которую отбили с тротуаров.

Беспорядки продолжались более трех часов.

В результате столкновений ранения получили 15 полицейских, которым наддали медицинскую помощь на месте.

Сначала полиция задержала 28 человек, однако под арестом в конечном итоге оказались восемь - семь мужчин и одна женщина, задержанная за то, что при ней нашли наркотики.