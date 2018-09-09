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В Жлобине скрывавшийся от ГАИ водитель разбил три автомобиля

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  • 9.09.2018, 16:22
Фото: ndsmi.by

К счастью, обошлось без пострадавших.

6 сентября в Жлобине произошло ДТП. Наряд охраны приблизительно в 15.35 привлек автомобиль «Мазда», который «вилял» из стороны в сторону, передает «Новы дзень».

Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.

Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.

При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.

Водитель был задержан. Пострадавших нет.


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