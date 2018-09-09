В Жлобине скрывавшийся от ГАИ водитель разбил три автомобиля

В Жлобине скрывавшийся от ГАИ водитель разбил три автомобиля2
- 9.09.2018, 16:22
К счастью, обошлось без пострадавших.
6 сентября в Жлобине произошло ДТП. Наряд охраны приблизительно в 15.35 привлек автомобиль «Мазда», который «вилял» из стороны в сторону, передает «Новы дзень».
Водитель проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке транспортного средства и на большой скорости начал двигаться по улице Первомайской в сторону улицы Карла Маркса, нарушая правила дорожного движения.
Возле магазина «Мир продуктов № 1» «Мазда» столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем.
При повороте с улицы Первомайской на улицу Советскую автомобиль занесло. В результате — повреждены три автомобиля возле Дворца спорта.
Водитель был задержан. Пострадавших нет.