На акциях протеста в Санкт-Петербурге задерживают детей

На акциях протеста в Санкт-Петербурге задерживают детей4
- 9.09.2018, 16:31
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Сегодня россияне вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.
9 сентября на акциях протеста в Санкт-Петербурге против повышения пенсионного возраста силовики задерживают детей. Об этом информирует телеканал "Дождь".
"На акции в Петербурге сотрудники полиции действуют очень жестоко", – говорится в сообщении.
На сайте телеканала размещены фото двух мальчишек, которых уводят российские полицейские.
Информацию об одном из задержаний разместил в Telegram журналист "Коммерсанта" Александр Черных.
"По Тверской шел одиноко подросток и что-то громко кричал; на него сзади напрыгнули полицейские и потащили; журналистов грубо отталкивали", – написал он.