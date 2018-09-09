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На акциях протеста в Санкт-Петербурге задерживают детей

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  • 9.09.2018, 16:31
  • 2,020
ФОто: t.me/Crexcrexcrex

Сегодня россияне вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.

9 сентября на акциях протеста в Санкт-Петербурге против повышения пенсионного возраста силовики задерживают детей. Об этом информирует телеканал "Дождь".

"На акции в Петербурге сотрудники полиции действуют очень жестоко", – говорится в сообщении.

На сайте телеканала размещены фото двух мальчишек, которых уводят российские полицейские.

Информацию об одном из задержаний разместил в Telegram журналист "Коммерсанта" Александр Черных.

"По Тверской шел одиноко подросток и что-то громко кричал; на него сзади напрыгнули полицейские и потащили; журналистов грубо отталкивали", – написал он.


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