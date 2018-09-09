На акциях протеста в Санкт-Петербурге задерживают детей 4 9.09.2018, 16:31

2,020

ФОто: t.me/Crexcrexcrex

Сегодня россияне вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.

9 сентября на акциях протеста в Санкт-Петербурге против повышения пенсионного возраста силовики задерживают детей. Об этом информирует телеканал "Дождь".

"На акции в Петербурге сотрудники полиции действуют очень жестоко", – говорится в сообщении.

На сайте телеканала размещены фото двух мальчишек, которых уводят российские полицейские.

Информацию об одном из задержаний разместил в Telegram журналист "Коммерсанта" Александр Черных.

"По Тверской шел одиноко подросток и что-то громко кричал; на него сзади напрыгнули полицейские и потащили; журналистов грубо отталкивали", – написал он.