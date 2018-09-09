Названы лучшие смартфоны года 9.09.2018, 16:44

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Эксперты составили список лучших смартфонов, выпущенных в 2018 году.

Одной из новинок, на которые, по мнению авторов статьи, «стоит потратиться», стал китайский OnePlus 6. Неоспоримыми достоинствами гаджета стали качественная камера, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и шесть гигабайт оперативной памяти. Эксперты также отметили, что в гаджет встроен аккумулятор с технологией быстрой зарядки. Еще один плюс устройства — особая версия Android под названием Oxygen OS, передает semobile.com.

Издание также обратило внимание на Galaxy Note 9 — новый продукт от Samsung с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем, мощным аккумулятором и хорошей камерой. Устройство оснащено большим объемом встроенной памяти — до 512 гигабайт гигабайт. Кроме того, в комплект входит обновленный стилус S Pen.

В пятерку лучших попал и другой флагман корейской компании — Samsung Galaxy S9, ставший, по мнению авторов, самым красивым из существующих смартфонов. Как пишет Business Insider, Galaxy S9 «получил все»: большой OLED-дисплей, отличную камеру, встроенный монитор сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев и функцию распознавания лиц, быстрое зарядное устройство, а также беспроводной аккумулятор.

Одним из фаворитов портала стал LG G7 Thinq, «напоминающий Android-версию iPhone X, но на несколько сотен долларов дешевле». В числе преимуществ смартфона авторы рейтинга указали 6,1-дюймовый дисплей, влагозащита, качественные динамики, камера с ультрашироким объективом, процессор Qualcomm Snapdragon 845 и беспроводной аккумулятор.

Еще одной достойной внимания новинкой эксперты назвали Moto G6 от Motorola -самый бюджетный гаджет из списка. Они отметили большой 5,7-дюймовый дисплей, мощное и быстрое зарядное устройство и хорошую камеру.