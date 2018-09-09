Страус, сбежавший из вольера под Осиповичами, нашелся под Дзержинском 1 9.09.2018, 17:04

Фото: «Еврорадио»

В воскресенье страус сам вышел к людям.

Нашелся страус, который сбежал из вольера под Осиповичами. Экзотическая птица жила во дворе "Птичий двор" в селе Моисеевичи и принадлежала предприятию "Охрана природы". Сотрудники предприятия лечат раненых птиц, а страуса приобрели, чтобы окупить содержание других питомцев, передает euroradio.fm.

Страус (а точнее, эму) сумел перепрыгнуть через ограждение вольера, которое было в его рост, а затем сбежать. Эму умеет бегать со скоростью до 50 километров в час.

Нашли его в субботу в лесу, около 8 утра. Люди, которые увидели на свободе редкую для Беларуси птицу, связались с его хозяевами. А в воскресенье страус сам вышел к людям, так как привык получать пищу и питье от них. Об этом рассказала директор ЧПУ "Охрана природы" Жанна Сащенко.

Фото: «Еврорадио»

Сегодня утром сотрудники организации выехали на место и с помощью очевидцев поймали эму и доставили его домой. Страус не получил никаких повреждений.