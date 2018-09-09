Охота на шатуна Саша Сотник

9.09.2018, 17:15

САША СОТНИК

Что произойдет в ближайшее время со взбесившимся медведем под названием «Кремль».

Что делают со взбесившимся медведем-шатуном, который блуждает по тихим мирным деревням и задирает живых людей? На него объявляют охоту и в итоге – пристреливают.

Именно это и произойдет в ближайшее время со взбесившимся медведем под названием «Кремль».

Там, за красной стенкой, зверье поехало головой уже давно, но с лубянским прайдом пытались как-то по-человечески разговаривать. В ответ доносилось вранье и пещерное рычание.

Атака на Солсбери – не первая вылазка дикарей на свет божий. Они и раньше травили людей всякими «прелестями»: достаточно вспомнить Литвиненко, умерщвленного самым бесчеловечным образом в той же Британии.

Тогда дело дипломатически замяли, и как выяснилось – зря. Надо было сразу собирать народ, вооружаться вилами и приступать к травле дикого зверя.

Но деньги пахли так приятно, и нефть текла рекой, и веселящий газ мутил рассудок, что позволило отвязавшимся тварям сунуться в Грузию, и между олимпиадами да чемпионатами вторгнуться в Украину, оттяпав Крым и пролив реки крови на Донбассе и в Сирии.

Ужесточившиеся санкции только озлобили кремлевский зверинец, и вот уже два классических гопника рассекают по английским городам, с фигами в карманах и рюкзачком за спиной, где в фирменной упаковке лежит смертоносный яд, предназначенный для жертвы. Гопота проходит как хозяйка необъятной Англии своей. Пшик-пшик-пшик – уноси готовенького! Кто на новенького? – «Новичка» на всех хватит!..

Эти два балбеса, засветившихся везде, где только можно, либо уже закопаны на одной из скрепных свалок безразмерного Чайки, либо стоят в очереди на депутатские места в Госдуму. Благо – Кобзон, собрав пирамидку, вовремя освободил кресло, на которое можно претендовать. А почему бы и нет? – посмотрите на Лугового!

Он и как отравитель эффективный, и как законотварь – существо полезное. Животное многоразового использования. Хочешь жить – умей нагадить. Гэбуха ведь предупреждала вас всеми своими победными утюгами: «Можем повторить!» — вот и повторила. Скажите еще спасибо за то, что Темзу Полонием не разбавила, а ведь могла!..

Игрушечки закончились. Все всё поняли, приняли к сведению и наморщили политические мозги. С этой живностью надо срочно что-то делать. «Совок сколенвстающий» только с виду напоминает человека. На самом деле это не так.

Он – прокаженный. Конечно, у него есть ручки и ножки, он ест в голову и иногда раскрывает рот, чтобы изрыгнуть из него нечто бессознательное: от «Абырвалга» до «Будьте прокляты, буржуи!».

И, собственно, все. Его мечта – войти танками в европейские города и превратить их в месиво из родного дерьма и вражеской кровищи. И он не шутит. «Совок головного мозга» — болезнь неизлечимая, сродни проказе.

Прокаженных обычно изолируют от общества в лепрозории, не лишая права на жизнь, но и не подвергая жизнь других опасности быть зараженными. Именно такая участь ожидает и «скрепное население» России (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором), слившееся в экстазе с кремлевскими террористами.

Для начала будет больше санкций. Они посыплются на «совков» как из рога изобилия. Потому что санкций мало не бывает, и для гопоты теперь никаких ограничений не жалко. Марш в пещеры – гнить и рычать. Жрите друг друга в каменных джунглях, а при малейшей попытке высунуться – получайте совковой лопатой по сопливым щам. Кто поумнее – обильно смазал лыжи и устремил их в сторону еще вчера проклинаемого Запада. Даже певичка Юлия Самойлова, утерев слезы Евровидения, метнулась к границе, позабыв о патриотических обязательствах.

Но «внезапность и противоречие» — девиз девушек, никак не подходящий для суровых мужчин, начищающих маузеры внутри советских лабиринтов. Здесь сосредоточенно шарят по карманам и вынимают все, что только можно нарыть. Бизнесу поставлена задача: изыскать и положить на стол 1,5 триллиона рублей для реализации проекта «Цифровая экономика». Пустив «под нож» пенсионеров, Кремль нацелился на последнюю «золотоносную курицу», которую непременно зарежет в ближайшее время. Деньги нужны, и нужны они срочно. И не частями, а сразу.

Времени нет, протестные настроения растут, и никакой Навальный с его технологиями «по щелчку выходите, получайте по башке, рассаживайтесь по автозакам, и по щелчку расходитесь» скоро не поможет. Левада бьет в колокола: «Настроения россиян напоминают преддефолтные».

Левада явно пробалтывается, готовя плебс к неизбежности. Но и здесь «колокол» звенит фальшивой нотой: во-первых, в приснопамятном 1998-м никаких «преддефолтных настроений» не было, и обрушение пирамиды ГКО, хоть и прогнозировалось специалистами, но стало для россиян полной неожиданностью.

Во-вторых, СМИ, хоть и принадлежали олигархам, но не зависели целиком от Кремля. В-третьих, в стране не свирепствовала репрессивная машина, заточенная на «зачистку» всего, что шевелится в кошельках и мыслях граждан. И, наконец, технический дефолт – не чета тому обрушению, который ждет Россию сейчас. По сути экономика полностью уничтожена, и россияне уже существуют на руинах, задрапированных под фасад, собранный из «ошмётков стабильности».

Путинщина создала уникальную общественно-политическую конструкцию, когда выходить на площадь сегодня еще опасно, но не выйти завтра будет уже невозможно, потому что отчаяние затмит любой страх.

И вдруг выяснится, что, подобно фейковому президенту и фейковому государству, страх перед репрессивной машиной тоже был фейковым, и что выйти сообща и снести этот межгалактический лубянский фейк – совсем не страшно, а очень даже приятно.

Особенно – когда видишь, как бегут, тряся жирными задницами, все эти «важные» государственные морды при погонах, счетах и должностях; как выскакивают из «членовозов» их охамевшие водители и, заламывая ручонки, трепещут: «Только не убивайте!.. Я больше не буду вас давить!.. Меня путинобес попутал!..»

И шатун, загнанный в собственную берлогу, окруженную со всех сторон, будет биться в бессильной истерике до тех пор, пока не сойдет с ума окончательно и не высунет оттуда свою окровавленную морду. Вот тут-то его и пристрелят.

Саша Сотник, Sotnik-tv.com