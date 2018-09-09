Почему US Open выиграла Осака, а не Соболенко Константин Лобандиевский, «Прессбол»

9.09.2018, 17:22

Наоми Осака

Могла ли быть на месте японки белоруска?

Сейчас все говорят о поведении Серены в финале "US open", но давайте отдадим должное 20-летней победительнице Наоми Осаке. Для белорусских болельщиков финал смотрелся с небольшим оттенком грусти. Ведь на турнире японка проиграла всего один сет — нашей звездочке Арине Соболенко. В том матче 1/8 финала будущая чемпионка находилась на грани вылета, уступая в решающем сете с потерей подачи. На ее месте могла быть Арина?

Нет! Победа Осаки скорее, закономерна, чем наоборот. По итогам встречи японки и белоруски я написал, что Арине не хватило лишь опыта больших матчей и соответственно уверенности в себе, но это не совсем верно. Да, если бы Соболенко не занервничала и более уверенно играла на своей подаче, то вполне могла победить. Но волнение взялось не из ниоткуда! Это было почти неизбежно.

Для обеих поединок определенно не стал лучшим на турнире. Все из-за того, что и Соболенко, и Осака умеют создавать сопернице проблемы. У белоруски их оказалось больше. И это притом, что по игре Арина смотрелась мощнее, напористее и до своего провала доминировала во втором сете и начале третьего. Так в чем же Арина оказалась слабее соперницы?

Владение разнообразными приемами

Соболенко прибавила технически в этом году благодаря сотрудничеству со шведскими специалистами и Дмитрием Турсуновым. Еще год назад и вообразить было сложно, что Арина так здорово будет вращать и контролировать мяч, что сможет посылать его туда, куда хочет, что будет бить не только сильно, но и средней силы ударом по месту, что значительно прибавит в игре у сетки, что сделает гораздо более направленной первую подачу, а вторую сможет закручивать неудобно для соперницы. Но…

Поле для совершенствования все еще велико. И матч с Осакой это показал. Было довольно много ситуаций, когда соперницы обменивались, к примеру, "кроссами" слева налево. Порой следовало 10 и более ударов, прежде чем кто-либо обострял ситуацию. И лучше это удавалось Осаке. Она смелее переводила по линии, либо находила иное интересное решение. Соболенко тоже пыталась сделать подобное, но получалось не всегда. К примеру, один из укороченных вышел крайне неудачным, и это в важный момент. Видно, что при всей мощи Арины вариантов игры у нее меньше, чем у соперницы — просто потому, что Соболенко еще не всеми приемами владеет на хорошем уровне. А отсюда и нервы, и ошибки. Именно такова причинно-следственная связь. И чтобы решать сложные матчи в свою пользу, Арине нужно продолжать работать... над техникой.

Подача в нужный момент

В нынешнем сезоне Соболенко показала себя королевой трехсетовых матчей, и, казалось бы, психологическое преимущество должно быть на ее стороне. Однако Осака в свою очередь не проиграла в году ни одной встречи, где брала первый сет! Более тридцати побед и ни одного поражения! Соболенко умеет выходить из сложных ситуаций и даже во встрече с японкой доказывала это, не раз спасаясь с 0:40. Но такие усилия требуют предельной мобилизации, которая обязательно аукнется.

Урок от Осаки состоит в том, чтобы не доводить до подобного. Японка здорово умеет подать в нужный момент. И на ее подаче редко бывает 0:40. С ней соперницы цепляются, но шансы на брейк чаще всего одиночные. К примеру, в полуфинальной встрече с Киз японка отыграла 13 (!) брейк-пойнтов, так и не отдав ни разу своей подачи. Это своего рода инстинкт — подавать эйс или близко к тому в сложный момент. Он есть у Серены, похоже, есть у Осаки. У Арины он тоже проглядывается, но только когда она чувствует уверенность. Тогда как особую важность это оружие имеет в кризисные моменты.

Сложившийся стиль

Дмитрий Турсунов как-то сказал, что пытается делать с Соболенко то, чего не делал еще никто в женском теннисе, — привить подопечной мужской стиль игры. Но кажется, Дмитрий с Ариной немного опоздали. Чуть ранее по этому пути пошли и Саша Бажин с Наоми Осакой. Подходы японки и белоруски на удивление схожи. Осака раньше тоже била порой что есть мочи и поражала врожденной силушкой. Но ее прогресс напрямую связан с тем, что теперь она старается больше держать мяч в игре, активно использует топ-спины и выполняет удары не обязательно навылет, но так чтобы было неудобно сопернице. Насколько было неудобно Серене, мы все увидели в финале.

Нынешняя Соболенко играет в ту же "контролируемую силу", которая дополняется прекрасным передвижением по корту. Именно сочетание этих качеств позволяет и японке, и белоруске доминировать во многих матчах. Однако Осака пришла к этому стилю раньше. И, возможно, именно, поэтому победила в 1/8 финала, самом сложном для себя матче . На пресс-конференции Наоми так и сказала: знала как играть и куда бить, тогда как соперница — не всегда. Белоруска пока нащупывает стиль игры. Например, выходы к сетке могут стать визитной карточкой. Надо только научиться их готовить.

У Арины для этого есть время. Осака — самая молодая победительница "US open" со времен Марии Шараповой. Но в конце концов Соболенко младше на несколько месяцев. И эту разницу надо использовать для того, что усилить козыри и сделать менее уязвимыми слабые места. Вполне возможно, их встреча в Америке окажется лишь первой страницей противостояния двух новых величин в большом теннисе.

Константин Лобандиевский, «Прессбол»