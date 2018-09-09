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Брестчане снова вышли на площадь протестовать

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  • 9.09.2018, 18:02
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Фото: «Радыё Рацыя»

Брестчане в очередной раз вышли на площадь Ленина в знак протеста против аккумуляторного завода.

«Уже девять месяцев не безуспешно идет противостояние противников стройки с компанией «АйПауэр» и местными властями», - говорит «Радыё Рацыя» активист Дмитрий Бекалюк:

- За девять месяцев вывезено более девяти тысяч отходов Зеленого Бора. За это время уволен человек, который подписал экологическую экспертизу. Признано, что на данном предприятии будет опасный процесс - литейное производство. Признано, что завод уже по проектным данным не пятый класс опасности - самый безопасный, а как минимум третий. На начало января знали только пригороды о том, что строится завод, а теперь знает все Брест, и не только Брест, но и столица тоже. Это самое главное за девять месяцев.

Фото: «Радыё Рацыя»

На этот раз на акции собралось около сорока человек. Кроме подведения итогов деятельности, они также обсудили и обращение к известным соотечественникам с «криком о помощи», чтобы обратить внимание к ситуацию с заводом:

- Я считаю, что все письма, которые написаны в последнее время нашим соотечественникам, они должны сыграть свою роль. Несмотря на то, что люди живут далеко, Родина их здесь, поэтому они не могут быть равнодушными.


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