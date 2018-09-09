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МВД Британии: Предполагаемых агентов ГРУ арестуют при выезде из РФ

  • 9.09.2018, 18:17
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Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Предполагаемые агенты ГРУ, которых Британия подозревает в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, будут арестованы и привлечены к уголовной ответственности Британией либо ее союзниками, если когда-либо выедут за пределы России. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает «Голос Америки».

Назвав это преступление "отвратительным и подлым" актом "российского государства", он повторил высказанное премьером Терезой Мэй мнение о том, что сотрудники разведки действовали по приказу Кремля. В ответ, сказал он, Британия применит все имеющиеся у нее "широкие возможности" против России.

В то же время министр признал, что подозреваемые, скорее всего, никогда не появятся на британской земле.

6 сентября британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых в преступлении — предполагаемых офицеров российских спецслужб Александра Петрова и Руслана Боширова. Как сообщала пресса, они оформили британские визы как "бизнесмены" и получили нервно-паралитическое вещество "Новичок" через дипломатическую почту уже на территории Англии. По данным следствия, 4 марта они нанесли яд на дверную ручку в доме Скрипаля и в тот же день покинули Соединенное Королевство.


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