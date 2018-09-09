Сборная Беларуси по пляжному футболу повторила лучший результат в истории 9.09.2018, 18:23

В Суперфинале Евролиги белорусы обыграли швейцарцев и заняли пятое место.

Сборная Беларуси победила команду Швейцарии в матче за 5-е место Суперфинала Евролиги — 7:5, передает pressball.by.

Четыре мяча в ворота "крестоносцев" отправил Игорь Бриштель, два гола на счету Олега Гапона и один точный удар нанес Илья Савич.

Таким образом, национальная команда повторила лучший результат в своей истории.

Беларусь — Швейцария — 7:5