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Опубликовано видео момента аварии с кортежем главы Молдовы

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  • 9.09.2018, 18:36
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Игоря Додона и двух членов его семьи госпитализировали.

Муниципальный советник от Партии социалистов Молдовы Гайк Вартанян опубликовал на своей странице в Facebook запись с видеорегистратора одной из машин кортежа президента Молдовы, который попал в ДТП, передает eurointegration.com.

Как сообщалось, кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию в воскресенье, главу Молдовы и двух членов его семьи госпитализировали. Две машины из президентского кортежа столкнулись с автомобилем, который перевозил мясо.

На видео видно, как грузовик резко выезжает на встречную полосу и врезается в автомобиль из кортежа президента, что едет впереди. Затем в грузовик въезжает и автомобиль, из салона которого велась видеозапись.

Состояние Игоря Додона удовлетворительное. У него несколько царапин и синяки.

По данным СМИ, в аварии серьезно пострадала мать президента Молдовы.


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