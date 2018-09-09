Двоюродная сестра погибшего под Гродно солдата: Сергей просил переводить деньги на номера неизвестных 5 9.09.2018, 18:47

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Сергей Ясюкевич

Сергей Ясюкевич – второй солдат, покончивший собой на этой неделе.

В субботу вечером в лесу было обнаружено тело находящегося в розыске военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона. Им оказался Сергей Ясюкевич – второй солдат, покончивший собой на этой неделе.

С «Радыё Свабода» связалась его двоюродная сестра Ольга, которая сообщила, что имя погибшего Сергей Сергеевич Ясюкевич, он родился 17 декабря 1991 года.

– Он человек нелегкой судьбы. В молодом возрасте попал под влияние плохой компании и дважды был судим за кражу. В тюрьме не был – в качестве наказания было вольное поселение. Когда вернулся, немного работал в Москве.

Когда ему было 25 лет, несколько раз говорил мне, что хочет пойти в армию и остаться там работать по контракту. Но проблема в том, что с судимостью очень трудно попасть в армию. Знаю, что он несколько раз до военкома в Новогрудок просился. В итоге взяли, стал служить.

Ольга уточнила, что Сергей Ясюкевич родился в деревне Ятра, под Новогрудком. Его отец давно умер, мать живет в Новогрудке вместе с дочерью.

– Во время его службы мы держали контакт, переписывались ВКонтакте. Он периодически просил деньги – то 10, то 20, а то и 50 рублей. Если спрашивала зачем, отвечал невразумительно, мол, на сигареты. Он присылал мне номера карточек или неизвестные мне номера телефонов, куда нужно было перевести деньги. Помню, что я даже возмущалась, человек же якобы находится на государственном обеспечении, а здесь немалые деньги просит, – добавила собеседница.

Также она рассказала, что Сергею в июне прострелили руку и он находился на лечении в Минске.

– В официальном заявлении говорится, что Сергей исчез в среду, 5 сентября. Наша семья считает, что это не совсем так. Дело в том, что уже несколько недель мне, а также его родной сестре, которая живет в Новогрудке, и брату, который живет в Москве, звонят из военных органов и спрашивают, не знаем ли мы, где Сергей, а также, с кем он общался. К его родной сестре, которая сейчас находится в роддоме на сохранении, приходили военные и спрашивали, где Сергей. В этой истории очень много невыясненного, и я даже не знаю, что думать, – добавила Ольга, отметив, что не верит официальной версии Минобороны и связывает смерть брата с неуставными отношениями в части.

Отметим, что это второй случай самоубийства солдата в армии за неделю. Накануне на Гродненщине был похоронен 20-летний рядовой Александр Орлов. Его мать также сомневается в официальной версии Минобороны и подозревает дедовщину.