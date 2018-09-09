По всей России прошли митинги против Путина (Видео)1
- 9.09.2018, 19:04
Акции протеста прошли от Владивостока до Петербурга.
9 сентября по всей России прошли митинги и акции протеста против повышения пенсионного возраста, объявленные оппозиционным политиком Алексеем Навальным (сам Навальный сейчас арестован за организацию январской «забастовки избирателей»).
По данным «ОВД-Инфо», задержаны несколько сотен человек; больше всего — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, где, как сообщает «Фонтанка», задержали 500 человек (МВД сообщает о ста задержанных).
«Медуза» показывает, как проходили акции от Владивостока до Петербурга.
Владивосток
Владивосток сейчас. Митинг против пенсионной реформы.#Владивосток #Навальный pic.twitter.com/4LC5KIyE8J— nicolas rozatto (@gromobomzh228) 9 сентября 2018 г.
Митинг против повышения пенсионного возраста во Владивостоке https://t.co/47DRlZVgNE— Арсений (@ArseniyVladcity) 9 сентября 2018 г.
Иркутск
В Иркутске начался митинг против пенсионного грабежа. Акция проходдит на той части площади, которая примыкает к «Мехам Сибири». Подходите, ждём всех! pic.twitter.com/MXOPielw1l— Штаб Навального в Иркутске (@teamnavalny_irk) 9 сентября 2018 г.
Митинг в Иркутске уже начался #9сентября #ДожитьДоПенсии pic.twitter.com/OwnbCJ0Ejk— Ilya Fomin (@IlyaFomin11) 9 сентября 2018 г.
Хабаровск
Акция против повышения пенсионного возраста в Хабаровске. В начале митинга задержали координатора Алексея Ворсина и почти всех сотрудников штаба.— Команда Навального (@teamnavalny) 9 сентября 2018 г.
Трансляция: https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/Acqci61U78
Улан-Удэ
Жители Улан-Удэ вышли присоединились к протесту против повышения пенсионного возраста.— Команда Навального (@teamnavalny) 9 сентября 2018 г.
Трансляция: https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/X9RBos6K3p
Томск
Томск #дожитьдопенсии pic.twitter.com/AzibEPt0Wb— Ксения Фадеева (@ksushaaatom) 9 сентября 2018 г.
#томск #митинг #9сентября pic.twitter.com/fmrShsi2lZ— vlada (@vladatsk) 9 сентября 2018 г.
Красноярск
Митинг в Красноярске сейчас. Люди скандируют "Россия без Путина" #россия pic.twitter.com/urni2sQbMj— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) 9 сентября 2018 г.
#Красноярск #митинг pic.twitter.com/6U6XyjNW39— Владимировна (@v_MiIa) 9 сентября 2018 г.
Барнаул
Митинг против повышения пенсионного возраста в Барнауле. pic.twitter.com/RrU9Umt8S7— Ilja Kursov (@ilja_kursov) 9 сентября 2018 г.
Сходил на митинг. Было так. Фото сделано перед тем, как парень с дошираком подозвал всех к себе, чтобы начать митинг pic.twitter.com/YARHtsmhY3— Святослав Гусев (@gusevsa) 9 сентября 2018 г.
Омск
В Омске сегодня жара, полиция лютует. Вот она, путинская свобода. #омск #митинг #9сентября pic.twitter.com/3OiBPWUtYJ— Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ (@pwrru) 9 сентября 2018 г.
Екатеринбург
Екатеринбург pic.twitter.com/V26Rg8dEXY— Наталия Кузнецова. (@Xgw2hON3xQc8s4t) 9 сентября 2018 г.
Задержали женщину с плакатом. #ДожитьДоПенсии #Екатеринбург #9сентября pic.twitter.com/0Is7FTBVvt— Ismail Alekperov (@IsmailAlekperov) 9 сентября 2018 г.
Самара
#Самара #Митинг идём! pic.twitter.com/CRGNV5LCeh— 𝔹𝕖𝕚ℤ𝕖𝕣𝕠 (@BeiZero) 9 сентября 2018 г.
#Самара #Митинг pic.twitter.com/72joxzEBxL— 𝔹𝕖𝕚ℤ𝕖𝕣𝕠 (@BeiZero) 9 сентября 2018 г.
Магнитогорск
В Магнитогорске, чтобы помешать митингу, власти поставили какого-то клоуна петь pic.twitter.com/te3RIBUWlF— Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 сентября 2018 г.
Организатора и ещё троих из штаба Навального по-тихому свинтил люди в штатском. Тем не менее, стихийный митинг начался pic.twitter.com/AgjcvlgSxr— Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 сентября 2018 г.
Владимир
На митинг 9.09 во Владимире пришел Шевченко. pic.twitter.com/9iaU0Eovan— Ефремов Алексей (@EfremovRF) 9 сентября 2018 г.
Воронеж
Вот, собственно, практически все, кто пришёл на митинг против пенсионной реформы. В интернетиках страдающих и возмущающихся больше в десятки раз. pic.twitter.com/QLtjICfkFP— Call me Mia (@IrinaChoo) 9 сентября 2018 г.
В Воронеже начался митинг против пенсионной реформы. Народ медленно подтягивается, на данный момент на площади присутствует около 500 человек. #9сентября #митингворонеж #противпенсионнойреформы pic.twitter.com/OULRyqXMXo— FoxTime (@foxtime_ru) 9 сентября 2018 г.
Тамбов
Митинг в Тамбове pic.twitter.com/wD2eDzvNxp— Владiмiр К (@vladimirtmb) 9 сентября 2018 г.
Казань
В Казани пришло больше 500 чедовек. Люди скандируют. Полиция забирает всех кто с плакатом. #дожитьдопенсии pic.twitter.com/ACOH2omoIl— Штаб Навального в Казани (@teamnavalny_kzn) 9 сентября 2018 г.
Казань pic.twitter.com/ZAdZiIFZUk— Наталия Кузнецова. (@Xgw2hON3xQc8s4t) 9 сентября 2018 г.
Тюмень
Митинг против повышения пенсионного возраста в Тюмени— Клиф (@hsclif) 9 сентября 2018 г.
Люди пришли, несмотря на дождь pic.twitter.com/OxYi5nq6ts
Саратов
#Саратов начался митинг #Навальный #ДожитьДоПенсии— Эхо Москвы Саратов (@vyzvon64) 9 сентября 2018 г.
Шествие двинется от цирка в сторону набережной.
А на странице @olga_bone в фейсбуке можно почитать о том, как проходит голосование на УИК 358. pic.twitter.com/aqzu7hAaiQ
Краснодар
Краснодар, 9 сентября. Фото: Елена Синеок / Юга.ру pic.twitter.com/tc94Z5lPmp— Артем Беседин (@asbesedin) 9 сентября 2018 г.
Краснодар pic.twitter.com/jpo42BhG2S— Наталия Кузнецова. (@Xgw2hON3xQc8s4t) 9 сентября 2018 г.
Дубна
Провели митинг здорового человека. И чего вы, власти, боитесь? pic.twitter.com/m4pjylAxni— Mark Shirchenko (@MarkShirchenko) 9 сентября 2018 г.
Москва
Александр Сергеевич бы гордился! #ДожитьДоПенсии pic.twitter.com/pwYaApzRFi— Атавизм ||-// (@mcsucculent) 9 сентября 2018 г.
!!! #ДожитьДоПенсии pic.twitter.com/wAjWBg6ZWS— Yakov Manshin (@yakovmanshin) 9 сентября 2018 г.
На Большой Дмитровке полицейские избивают людей. #ДожитьДоПенсии pic.twitter.com/OZnhtRhdOb— Yakov Manshin (@yakovmanshin) 9 сентября 2018 г.
Санкт-Петербург
Доблестная полиция на пл. Ленина врёт в мегафон, что "данное мероприятие не было согласовано" #9сентября #дожитьдопенсии pic.twitter.com/I2QBVaaPOq— Максим Львов (@maximlvov) 9 сентября 2018 г.
Митинг СПб, шествие в сторону финского переулка. pic.twitter.com/CaKjjxmjDm— Солённая Политика (@SaintPolitics) 9 сентября 2018 г.