По всей России прошли митинги против Путина (Видео) 1 9.09.2018, 19:04

Фото: svoboda.org

Акции протеста прошли от Владивостока до Петербурга.

9 сентября по всей России прошли митинги и акции протеста против повышения пенсионного возраста, объявленные оппозиционным политиком Алексеем Навальным (сам Навальный сейчас арестован за организацию январской «забастовки избирателей»).

По данным «ОВД-Инфо», задержаны несколько сотен человек; больше всего — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, где, как сообщает «Фонтанка», задержали 500 человек (МВД сообщает о ста задержанных).

«Медуза» показывает, как проходили акции от Владивостока до Петербурга.

Владивосток

Иркутск

Хабаровск

Акция против повышения пенсионного возраста в Хабаровске. В начале митинга задержали координатора Алексея Ворсина и почти всех сотрудников штаба.

Трансляция: https://t.co/HtnEJL1l2P #ДожитьДоПенсии #9сентября pic.twitter.com/Acqci61U78 — Команда Навального (@teamnavalny) 9 сентября 2018 г.

Улан-Удэ

Томск

Красноярск

Барнаул

Митинг против повышения пенсионного возраста в Барнауле. pic.twitter.com/RrU9Umt8S7 — Ilja Kursov (@ilja_kursov) 9 сентября 2018 г. Сходил на митинг. Было так. Фото сделано перед тем, как парень с дошираком подозвал всех к себе, чтобы начать митинг pic.twitter.com/YARHtsmhY3 — Святослав Гусев (@gusevsa) 9 сентября 2018 г.

Омск

Екатеринбург

Самара

Магнитогорск

В Магнитогорске, чтобы помешать митингу, власти поставили какого-то клоуна петь pic.twitter.com/te3RIBUWlF — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 сентября 2018 г. Организатора и ещё троих из штаба Навального по-тихому свинтил люди в штатском. Тем не менее, стихийный митинг начался pic.twitter.com/AgjcvlgSxr — Michael Avrinsky (@gsl2k10) 9 сентября 2018 г.

Владимир

На митинг 9.09 во Владимире пришел Шевченко. pic.twitter.com/9iaU0Eovan — Ефремов Алексей (@EfremovRF) 9 сентября 2018 г.

Воронеж

Тамбов

Казань

Тюмень

Митинг против повышения пенсионного возраста в Тюмени

Люди пришли, несмотря на дождь pic.twitter.com/OxYi5nq6ts — Клиф (@hsclif) 9 сентября 2018 г.

Саратов

#Саратов начался митинг #Навальный #ДожитьДоПенсии

Шествие двинется от цирка в сторону набережной.

А на странице @olga_bone в фейсбуке можно почитать о том, как проходит голосование на УИК 358. pic.twitter.com/aqzu7hAaiQ — Эхо Москвы Саратов (@vyzvon64) 9 сентября 2018 г.

Краснодар

Дубна

Провели митинг здорового человека. И чего вы, власти, боитесь? pic.twitter.com/m4pjylAxni — Mark Shirchenko (@MarkShirchenko) 9 сентября 2018 г.

Москва

Санкт-Петербург