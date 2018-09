Видеофакт: Озверевший Жириновский бросался на людей и метал туфли на акции Навального 2 9.09.2018, 19:16

Появилось полное видео нападения лидера ЛДПР на протестующих.

9 сентября в Москве на акции против повышения пенсионного возраста лидер ЛДПР Владимир Жириновский бросался на тех, кто нелицеприятно о нем отзывался, и угрожал всех посадить.

Видео инцидента опубликовал в YouTube пользователь sotavision. Присутствующие на акции, заметив политика, дружно скандировали: «Позор», «Уходи» и «Урод!» Окруженный охраной Жириновский пытался ударить одного из них ногой, при этом у него слетела туфля. Одного из протестующих люди Жириновского завалили на асфальт (1.50 на видео), охранник назвал упавшего «г...ндоном». «Посажу всех на три года! Я вам не [президент РФ Владимир] Путин. Три года будете сидеть!» – кричал Жириновский. Еще на одном видео, размещенном на YouTube-канале In your brain now, видно, как Жириновский бьет своего оппонента.

Сегодня по всей России стартовали акции против пенсионной реформы, которые анонсировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Они прошли в 82 городах РФ.