Президент Сербии: Мы хотим быть частью Европейского Союза 1 9.09.2018, 19:38

Александр Вучич заявил, что хочет компромисса с Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что он по-прежнему стремится достичь компромисса с властями Косово - это откроет путь для обеих стран приблизиться к членству в ЕС.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на Reuters.

Президент Сербии Вучич и глава Косово Хашим Тачи внезапно отменили личную встречу в Брюсселе в пятницу, где они должны были впервые обсудить план обмена территориями.

Тысячи сербов, живущих в Косово, в воскресенье собрались в контролируемой сербами северной части разделенного города Митровица, чтобы услышать речь Вучича.

"Мы хотим быть частью Европейского Союза, косовские албанцы стремятся к безвизовому режиму с ЕС, надо понять, что нам нужно жить вместе, нам нужно жить рядом друг с другом", - сказал Вучич толпе людей, которые размахивали сербскими флагами.

"Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что в будущем нам придется достичь компромисса с албанцами ... Но нам придется многим пожертвовать", - сказал Вучич.

В 2013 году Сербия и Косово взяли на себя обязательства в рамках организованного Брюсселем диалога достичь согласия по всем нерешенным вопросам, что в конечном итоге будет включать взаимное признание.

Обмен территориями, идея, которую рассматривают как Белград, так и Приштина, позволил бы Сербии сохранить контроль над северными частями Косово, которые в основном населенные сербами. В свою очередь, Белград передал бы Косово южные муниципалитеты, в основном населенные этническими албанцами.

"У нас пока нет проекта решения, мы даже не находимся близко к этому, но впервые мы знаем, что нам нужно говорить и договариваться относительно наших отношений", - сказал Вучич.

Ранее в воскресенье Вучич отменил визит в сербское село Бане в Косово, после того, как около 200 ветеранов войны в Косово заблокировали дорогу к населенному пункту.