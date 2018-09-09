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Лига чемпионов: «Юность» дома проиграла «Мюнхену»

  • 9.09.2018, 19:53

Минчане проиграли команде из Германии со счетом 0:3.

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов минская "Юность" потерпела домашнее поражение от "Мюнхена", передает pressball.by.

ЮНОСТЬ — МЮНХЕН — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

ЮНОСТЬ: И.Брикун (Бородуля); Антонов — Буровцев, Гринь — К.Брикун — Стефанович; Мажуга — Боголейша, Кулаков — Развадовский — Когалев; Казакевич — Тарлецкий, Лопачук — Дрозд — Протасеня; Ногачев — Ерохо, Рубчик, Каракулько, Гайнетдинов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Паркс (Митчелл, 6.42). 0:2 — Кастнер (45.58). 0:3 — Хагер (Воукс, Вольф, 55.10 — бол.).

Группа "B": Мальме — 9 очков (4 матча), Мюнхен — 9 (4), ЮНОСТЬ — 3 (4), ТПС — 3 (4).


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