Вице-президент США готов пройти детектор лжи из-за анонимной статьи о Трампе 1 9.09.2018, 20:20

Майк Пенс

Фото: Getty Images

Майк Пенс неоднократно отрицал, что писал статью для NYT.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что готов пройти детектор лжи, чтобы доказать, что не является автором анонимной колонки в газете The New York Times, в которой говорилось о саботаже решений президента Дональда Трампа сотрудниками его собственной администрации.

Об этом Пенс заявил в интервью телеканалу Foх News, сообщает eurointegration.com.

"Я бы согласился на это мгновенно и прошел бы любую проверку, которую администрация захотела бы провести", - сказал вице-президент США.

Пенс добавил, что решать, следует ли заставлять американских чиновников пройти проверку на детекторе лжи, должен президент Трамп.

Пенс также отметил, что если автор статьи является сотрудником администрации высокого ранга, то он "нарушил присягу, но не перед президентом, а перед Конституцией".

Напомним, публикация в издании New York Times авторской колонки анонимного высокопоставленного чиновника из команды Дональда Трампа, посвященная безнравственности и "нестабильному поведению" Трампа, вызвала "охоту" внутри Белого дома за личностью автора.

Британский вещатель BBC считает, что автором колонки является вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс или члены его команды.

По одной из версий, именно Пенс является автором колонки, поскольку в тексте было использовано слово lodestar (указатель, звезда-ориентир), которое вице-президент США неоднократно публично использовал.

Пенс неоднократно отрицал, что писал статью для NYT.

В Белом доме заявили, что у них есть список из 12 человек, которых подозревают в авторстве материала. Союзник Трампа сенатор Рэнд Пол выступил с рекомендацией, чтобы все члены администрации президента прошли проверку на полиграфе.