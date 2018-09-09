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Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с «поясом смертника на британской конституции»

  • 9.09.2018, 21:10
Борис Джонсон

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

Бывший глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон в Daily Mail сравнил позицию премьера Терезы Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции", передает nv.ua.

"Мы раскрылись для бесконечного политического шантажа. Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор (участнику переговоров от ЕС) Мишелю Барнье", - написал Джонсон.

Отношения британского правительства и Евросоюза бывший глава МИД охарактеризовал как "полумазохистские".

"Каким-то странным полумазохистским образом мы создали условия, в которых ЕС может идеваться над нами. Мы согласились со сроками Евросоюза, согласились отдать им 39 миллиардов фунтов стерлингов, ничего не получив взамен", — сказал Джонсон.

Daily Mail назвал статью Джонсона "прокладкой пути" на кресло премьера. В британском парламенте ожидают, что Джонсон в скором времени предаст огласке свои премьерские амбиции и проведет вотум недоверия к Терезе Мэй.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В июле правительство Британии представило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предполагает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и мерам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на европейском едином рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза и, чтобы этого не допустить, нужен “жесткий” Brexit - выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращение распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй глава МИД Британии Борис Джонсон покинул правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.


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