Под Светлогорском перевернулся груженый молоковоз 9.09.2018, 21:24

Фото: ranak.by

Молоко разлилось по трассе.

Под Светлогорском, неподалеку от поворота на «Расовской карьер», утром 9 сентября перевернулся молоковоз.

Об этом сообщает местное издание «Ранак».

Утром груженый молоковоз выехал с территории молочного завода в сторону Светлогорска. Около 8.15, не доезжая примерно 50 метров до поворота, водитель, по его утверждению, не справился с управлением.

Фото: ranak.by

Грузовик буквально лег на дорогу и перегородил ее. Молоко разлилось по трассе. Водитель не пострадал и пытался спасти остатки продукции. Молоковоз подняли при помощи трактора.