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Фоторепортаж: Как россияне протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • 9.09.2018, 21:30

Акции протеста прошли от Владивостока до Санкт-Петербурга.

9 сентября по всей России прошли митинги и акции протеста против повышения пенсионного возраста, объявленные оппозиционным политиком Алексеем Навальным (сам Навальный сейчас арестован за организацию январской «забастовки избирателей»).

По данным «ОВД-Инфо», задержаны несколько сотен человек; больше всего — в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, где, как сообщает «Фонтанка», задержали 500 человек (МВД сообщает о ста задержанных).


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