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Белорусский боец UFC в знак протеста покинул студию «Матч ТВ» в прямом эфире

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  • 9.09.2018, 21:38
Андрей Орловский
Фото: Bloodandsweat

Андрей Орловский усомнился в объективности разговора о его шансах в бою с россиянином Шамилем Абдурахимовым.

Белорусский боец UFC Андрей Орловский посетил студию «Матч ТВ». Вероятно, это была программа «Реальный спорт. UFC в России», передает «Трибуна».

Похоже, в какой-то момент Орловскому показалось, что ведущие однобоко рассуждают о его шансах в бою с россиянином Шамилем Абдурахимовым и он решил покинуть студию. Видео инцидента опубликовала группа MMABOXING – MMA, UFC, Bellator, ACB «Вконтакте».

Орловский: «Вы это в прямом эфире показываете? Знаете, давайте закончим интервью, потому что такое впечатление, что вы качаете российских бойцов. В какой-то момент это... Давайте закончим».

Ведущий: «Подождите, у нас есть...»

Орловский: «Нет, не надо. Вы россияне – давайте качайте их дальше. Я закончил. Спасибо».

15 cентября Орловский сразится с российским бойцом Шамилем Абдурахимовым на турнире UFC в Москве.


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