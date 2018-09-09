Белорусский боец UFC в знак протеста покинул студию «Матч ТВ» в прямом эфире

Белорусский боец UFC в знак протеста покинул студию «Матч ТВ» в прямом эфире1
- 9.09.2018, 21:38
Андрей Орловский усомнился в объективности разговора о его шансах в бою с россиянином Шамилем Абдурахимовым.
Белорусский боец UFC Андрей Орловский посетил студию «Матч ТВ». Вероятно, это была программа «Реальный спорт. UFC в России», передает «Трибуна».
Похоже, в какой-то момент Орловскому показалось, что ведущие однобоко рассуждают о его шансах в бою с россиянином Шамилем Абдурахимовым и он решил покинуть студию. Видео инцидента опубликовала группа MMABOXING – MMA, UFC, Bellator, ACB «Вконтакте».
Орловский: «Вы это в прямом эфире показываете? Знаете, давайте закончим интервью, потому что такое впечатление, что вы качаете российских бойцов. В какой-то момент это... Давайте закончим».
Ведущий: «Подождите, у нас есть...»
Орловский: «Нет, не надо. Вы россияне – давайте качайте их дальше. Я закончил. Спасибо».
15 cентября Орловский сразится с российским бойцом Шамилем Абдурахимовым на турнире UFC в Москве.