Леонид Заико: Лукашенко и его чиновники привыкли стоять на болоте и держаться за ветки кустов 5 9.09.2018, 22:23

Леонид Заико

Фото: tut.by

Для преобразований в Беларуси нужны люди с другим интеллектом и другим взглядом.

Новый премьер-министр заявил, что 36 членов правительства для маленькой страны – это слишком. Экономисты назвали udf.by министерства, которые давно пора сократить.

После предложения Сергея Румаса о переформатировании структуры правительства Лукашенко сказал ему взять время, чтобы обсудить идею с коллегами. Прав ли премьер-министр?

Заико: С монстрами под названием «министерства» Беларусь выглядит смешно

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико удивлен, что о переформатировании структуры правительства заговорили только сейчас.

«Я еще 20 лет назад об этом писал! Целая книга написана на эту тему», – говорит экономист.

По его мнению, оптимальное число министерств для Беларуси – не больше 12. С одной стороны об этом говорит мировой опыт. И не только современный:

«У батюшки-царя было 12 министров на громадную Россию и этого хватало».

С другой стороны примерно такое число диктует анализ ситуации в стране. Например, Заико предлагает объединить в одно министерство безопасности армию, милицию и МЧС.

Ряд министерств экономист предлагает вообще упразднить. Среди них он называет министерство экономики, торговли, образования, строительства, транспорта, связи.

«Возьмем, например, министерство связи. Зачем оно нужно? Мы все пользуемся услугами мобильных операторов. Те остатки прежней связи – почта, телеграф – нам не нужны. Это было актуально для Владимира Ильича Ленина. Это он писал, что надо захватывать почту, телеграф. Сейчас, если делать революцию, надо захватывать интернет, мобильную связь», – объясняет Заико.

Экономист также называет министерства, против существования которых он не против: например министерства финансов и иностранных дел:

«Хоть МИД теми функциями, которые сегодня в основном выполняет, напоминает туристическое бюро по организации поездок Александра Григорьевича».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» считает, что устройство белорусского правительства является структурой из XIX века.

«С этими остаточными монстрами под названием министерства страна выглядит смешно. Реструктуризация и переформатирование давно необходимы. Надо идти в XXI-XXII век. Громоздкие и многочисленные министерства надо заменять небольшими агентствами. Вместо министерств образования и связи ввести агентство национального интеллекта, этого будет достаточно. Но наши чиновники и глава государства привыкли стоять на болоте и держаться за ветки приболотных кустов. Для таких преобразований нужны люди с другим интеллектом и другим взглядом», – считает Леонид Заико.

Экономист напоминает о высказывании Анастаса Микояна, который сравнил номенклатуру со стаей ворон: спугнуть их можно, они поднимутся с насиженных мест, покаркают и рассадятся по новым веткам.

«Лукашенко и Румас, если они захотят, будут гонять номенклатурную стаю ворон над Беларусью, – предрекает экономист. – Но президент должен преодолеть сам себя, сказать что все, заканчиваем колхозно-совхозную республику, переходим к обществу XXI века, я остаюсь навечно, но номенклатуре руки сейчас выверну. Если бы он так сказал, я снял бы перед ним шляпу».

Ковалкин: Одно дело – сокращать чиновников низшего звена, другое – тех, кого лично знаешь

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин также считает, что количество министерств и членов правительства в Беларуси избыточно.

«Для меня удивительно, почему, когда говорили о сокращении госаппарата, не сказали о сокращении членов правительства и министерств. У нас очень много чиновников, работающих на высоких должностях», – полагает эксперт.

Сколько министерств стоит оставить в правительстве?

«Были разные идеи. Коллеги из Либерального клуба предлагали сократить количество министерств до 9. Тогда членов правительства осталось бы 12-15. В любом случае сегодняшнее их число можно легко сокращать на треть без потери управляемости в стране», – говорит руководитель проекта «Кошт урада».

Он также приводит примеры возможных сливаний министерств. Так, министерства промышленности, энергетики, сельского хозяйства можно было бы объединить в одно министерство промышленной политики с соответствующими отделами.

Очень близкие функции у Минлесхоза и Минприроды. МАРТ можно было бы присоединить к министерству экономики и переименовать структуру в министерство экономического развития, как это есть в России.

Ковалкин считает, что из правительства нужно поисключать руководителей различных концернов и госкомитетов. Согласно сайту правительства, в его структуру входит даже такая организация как «Белкоопсоюз».

Но почему Лукашенко сказал Румасу еще подумать о переформатировании, хотя раньше выступал за оптимизацию госаппарата?

«Одно дело – сокращать чиновников низшего звена, специалистов, а другое – тех, кого лично знаешь. Легко быть популистом, но трудно смотреть в глаза людям из ближайшего окружения и говорить: вы уволены», – считает Ковалкин.